日通脹放慢 勢押後加息

每百Yen兌港元跌落5.25 日股再揚 日本作為國際投資者最重視的市場之一，其通脹數據影響接下來央行的貨幣政策路徑。日本總務省統計局數據顯示，去年12月全國消費物價指數（CPI）按年升2.3%，增速較前一個月放緩0.2個百分點。通脹回落意味着央行有條件維持寬鬆貨幣政策，可能會更遲才結束負利率，消息推動日經平均指數昨再升497點或1.4%。

數據顯示，撇除生鮮食品及能源的核心CPI上月按年升幅為3.7%，為連續4個月放緩；單純撇除生鮮食品（計及能源）的按年升幅為2.3%，亦連續兩個月下滑。由此可見，日本的通脹正呈現明顯的放緩勢頭，意味着央行無迫切的加息壓力。

日散戶沽股7個月最多 此前市場一度揣測日本央行會在第一季就開始加息，但亦有意見認為該行會等到每年一度的勞資薪酬談判活動「春鬥」（通常在2月開始，3月中下旬結束）之後，確認薪酬與工資的升幅才會作進一步行動。日圓兌每美元昨日曾見148.81，相當於每百日圓兌港元跌至5.256，為去年11月底以來新低。

寬鬆的貨幣政策為日本股市提供了強而有力的支撐，外資亦不斷流入日股。值得留意的是，除了日本財務省數據顯示上周外資淨買入1.2萬億日圓的日股後，日本交易所集團（JPX）的數據亦顯示，日本散戶上周淨賣出1.068萬億日圓的股票，規模乃是去年6月初以來最大。考慮到散戶投資者動向通常被視為反向指標，外資瘋狂掃貨而日本散戶沽貨，可能預示日股仍有一定上升空間。

滙證謹慎 籲低配日股 雖然日本股市獲不少國際投資者看好，但市場上總會有相反的聲音。滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）表示︰「我們會對日本市場保持謹慎。」他指出，現時太多投資者湧入日股，大部分利好消息已經消化。滙證對於日本股市的評級為「低配」；並預測東證指數今年底目標僅2,460點，較周五收市的2,510點低約2%。

法國興業銀行亞洲股票策略主管Frank Benzimra亦指出，日本貨幣政策與美國相悖的走勢，令日圓匯價波動，使日本市場的風險回報「吸引力下降」。該行對日經平均指數今年6月底的目標僅32,500點，較目前低約8%。

另邊廂，看好日股的專家則強調長期利好因素，比如日本企業管治改善、股東回報增加，以及由個人儲蓄帳戶（NISA）改革帶來的長期資金流入等。三菱UFJ資產管理首席基金經理友利啟明表示，雖然他已削減日股持倉，選擇獲利離場，但長遠仍看好日股表現，並指市場基本面沒有太大變化。他還預期，日本10年期債息會再次上升，短期內可能會拖累股市表現。

日圓兌港元創近兩月低 美日貨幣政策背馳，令日圓匯價波動。