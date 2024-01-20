沙特阿拉伯傳考慮加入金磚國家

月初錯過加入金磚國家組織（BRICS）時機後，據報沙特阿拉伯仍在考慮是否接受邀請。

金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，去年8月邀請沙特、阿聯酋、埃及、伊朗、埃塞俄比亞及阿根廷加入組織，其中，阿聯酋外交部已接受邀請。阿根廷則在去年11月表示不會接受邀請。

外媒報道，中國及印度是沙特最大貿易夥伴，加入該組織有很多好處，但年初並非作出決定的最後期限。有指沙特正評估潛在利益。

IEA估今年石油供應足 沙特國營電視台曾於月初報道，沙特已加入金磚國家組織，隨後又撤回報道。沙特商務部長在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會時，已澄清沙特仍未決定加入金磚國家。隨後，克里姆林宮發言人稱，將沙特阿拉伯納入金磚國家是一項非常重要的工作。

另國際能源總署（IEA）稱，在美國、巴西、圭亞那和加拿大創紀錄產量的推動下，預計今年世界石油供應量每日將增150萬桶，至每日1.035億桶的新高，直言除非受到重大干擾，否則今年市場供應相當充足。

產油國俄羅斯去年11月貿易順差收窄至86.8億美元，創4個月低，仍高於市場預期錄順差85億美元；前值順差106.2億美元。期內，總出口額按年降26%；進口額按年降6.1%。