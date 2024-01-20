內地製造業規模連續14年稱霸

中國工業和信息化部副部長辛國斌表示，工業生產去年企穩加快，全年規模以上工業增加值按年增長4.6%，按年升一個百分點，製造業總體規模連續14年保持全球第一。展望今年工業經濟的內外部環境依然嚴峻複雜，但中國擁有完整的產業體系、龐大的市場規模和完善的訊息基礎設施等優勢，長期向好趨勢未變。

上年汽車出口全球第一 值得留意是，內地去年汽車出口量首次躍居全球第一，達491萬輛，按年增長近58%，其中新能源汽車出口120.3萬輛，按年升77.6%。工信部預期，今年汽車產業發展樂觀，產銷將見穩定增長。

辛稱，去年中國汽車產銷雙雙突破3,000萬輛，產銷分別按年增長11.6%和12%，創歷史新高，是連續15年保持全球第一；並補充，新能源車產銷今年有望增長20%，但外部亦存在很多不利因素，包括消費需求不夠旺盛，部分國家和地區存在濫用，貿易救濟措施、保護主義行徑等；而大部分新能源汽車企業仍未有盈利，車用晶片等領域有不足之處。

惟與此同時，內地知名汽車經銷商──廣東永奧投資集團，據報瀕臨破產「爆雷」，旗下多家汽車品牌門店亦已經停業。廣東永奧主要運營多個品牌汽車4S店，代理汽車品牌包括問界、埃安、奧迪、寶馬等，有指事件已由東莞市政府調查組介入跟進。