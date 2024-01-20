產經

滙豐估港樓價上半年挫半成

滙豐預期本港樓價將繼續下行。（資料圖片） 滙豐預期本港樓價將繼續下行。（資料圖片）
滙豐預期本港樓價將繼續下行。（資料圖片）
本港樓市未見起色，滙豐環球研究更以「一個寒冷的冬天」來形容，預期樓價將繼續下行，上半年跌5%，發展商壓力會持續加大，需苦苦賣樓；更明言儘管目前政府正在密切關注房地產市場，惟預料短期內不太可能放寬樓市政策。
發展商銷售指引料悲觀
該行對樓市前景保持謹慎態度，並預計將會出現更多失望。過去3個月，市場對發展商的普遍收益已下調7%，認為發展商將在業績中，可能會提出悲觀的銷售指引，帶來負面影響。此外，負財富效應和高息環境，或拖累市場情緒，且對現樓市場造成壓力。
港府於去年「減辣」，該行指對樓價尚未有任何明顯的改善迹象，去年樓價累跌6.1%。即使近期成交量略為回升，仍處於較低水平。基於人才計劃帶來的租賃需求及市場傾向租樓而非買樓，料分化趨勢或會持續。
新世界擬為合營再融資
該行基於防守性，予長實集團(01113)及信和置業(00083)「買入」評級，分別給予目標價53.1元及10.3元，因其現金充裕，在逆市中更為有利。行業中負債較高的新世界發展(00017)及恒基地產(00012)則予「減持」評級，目標價分別為9.2元及16.9元。
另據外媒報道，新世界及阿布扎比投資局正計劃為持有3家香港豪華酒店的合資公司，尋求92.5億元銀團貸款再融資，並已與銀行接洽。新的融資額度會與現有在2018年進行的5年期銀團貸款規模相若，有關貸款在去年6月已經到期，並期望延續多一年。
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