滙豐估港樓價上半年挫半成

本港樓市未見起色，滙豐環球研究更以「一個寒冷的冬天」來形容，預期樓價將繼續下行，上半年跌5%，發展商壓力會持續加大，需苦苦賣樓；更明言儘管目前政府正在密切關注房地產市場，惟預料短期內不太可能放寬樓市政策。

發展商銷售指引料悲觀 該行對樓市前景保持謹慎態度，並預計將會出現更多失望。過去3個月，市場對發展商的普遍收益已下調7%，認為發展商將在業績中，可能會提出悲觀的銷售指引，帶來負面影響。此外，負財富效應和高息環境，或拖累市場情緒，且對現樓市場造成壓力。

港府於去年「減辣」，該行指對樓價尚未有任何明顯的改善迹象，去年樓價累跌6.1%。即使近期成交量略為回升，仍處於較低水平。基於人才計劃帶來的租賃需求及市場傾向租樓而非買樓，料分化趨勢或會持續。

另據外媒報道，新世界及阿布扎比投資局正計劃為持有3家香港豪華酒店的合資公司，尋求92.5億元銀團貸款再融資，並已與銀行接洽。新的融資額度會與現有在2018年進行的5年期銀團貸款規模相若，有關貸款在去年6月已經到期，並期望延續多一年。