566企去年清盤 14載最多

港人破產7860宗3年高 中小公司老闆難捱 疫情過後港人蜂擁外遊消費，港股港樓表現又委靡不振，景氣長年疲弱，連累不少個人及企業資金周轉不靈，更甚是淪落至破產、清盤收場！破產管理署昨日公布，去年全年個人破產呈請宗數創2020年之後新高，達7,860宗，按年飆13.58%；強制公司清盤呈請宗數更是2009年之後最高，錄566宗，按年升17.67%。有經濟師指，上述數字反映香港通關之後經濟仍舊不理想，又估計相關破產申請者以中小企東主等中產人士居多。

數據顯示，去年底個人破產、企業強制清盤呈請均急升，反映他們「捱不過年關」。單計去年12月，有675人申請破產，按年增179宗或36.08%。企業方面，上月強制清盤呈請有41宗，按年多9宗或28.12%。另上月發出接管或破產令的宗數為617宗，按年及按月分別上升39.9%及13%。

疫後請人難成本上漲 法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，不少企業儘管捱得過疫情壓力，但復常期間卻面對請人難、租金貴等成本上漲困局，導致他們在收入、成本乃至還款方面挑戰重重，對中小企經營影響尤甚，亦正因企業看不清楚前景如何，所以乾脆清盤離場。

另他提及，通關之後本港未出現大規模的消費力，外地旅客在港購物力亦不及疫前，而中小企則與一眾連鎖大商戶不同，因未必坐擁龐大現金流，所以較容易跌入流動性危機，是導致破產宗數上升的原因。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量估計，去年的破產數字有部分仍反映2022年疫下經濟停擺的情況，數據出現滯後。至於個人及企業破產宗數上升，或多或少反映其財務出現問題，與股樓等資產市場表現下跌有關。

大企業營商氣氛轉差 與此同時，政府統計處周五公布的首季業務展望統計調查結果，顯示今季大企業營商氣氛較上季差。

數據提及，與去年第四季同一調查結果相比，預期今年第一季業務狀況較上一季為佳的受訪者比例為13%，較去年第四季的相應比例（17%）低。同時，預期業務狀況較上一季為差的受訪者比例，由去年第四季的9%上升至今年第一季的12%。

至於以行業劃分，建造業預期其建造工程完成量下降的受訪者，較預期上升者為多。資訊及通訊業人員則預期未來行業就業人數將會下降。港府發言人表示，大型企業的營商氣氛較3個月前有所回軟，展望未來，與消費和旅遊相關的活動進一步恢復，應會為營商前景帶來支持，不過外圍環境困難及金融狀況偏緊將繼續影響氣氛。

本港個人及企業破產呈請宗數