橋水中國資產規模倍增至400億

雖然中港股市表現不濟，但一些由外資操盤的明星基金依然逆勢在中國市場錄得強勁增長。外媒引述消息稱，由「鱷王」達利奧（Ray Dalio）創立的對沖基金公司橋水，在經最新一輪基金募資後，其於中國的資產管理規模據報已增長至約400億元人民幣，於大約一年時間翻倍。

募資20億幾全獲認購 在不久之前，有內地傳媒才報道了大量中國基金因為贖回潮、無法維持基金規模而排隊清盤的現象。受累於中國A股市場跌跌不休，許多基金都因為錄得差劣的表現而遭投資者唾棄，加上內地房企相關的理財產品出現各種問題，使得不少內地投資者都對基金的看法避之則吉。

在這樣的基金寒冬背景下，橋水基金於本月為其現有的基金額外募資20億元人民幣，反應卻異常熱烈，自1月15日開始認購期後，短短4日內已幾乎全份額已獲認購。另有報道指，橋水旗下的全天候增強型中國基金去年回報率達到10.3%。該基金是一款以人民幣計價的產品，投資於中國股票、債券、大宗商品等各類資產。

投資華債券回報跑贏 值得留意的是，對沖基金可以利用桿槓、沽空等較為進階的交易策略，相對於追蹤固定指數表現的被動型基金，更考驗操盤的基金經理的能力及眼光。而對沖基金慣用的長短倉策略（Long-Short Strategy），亦能有效地抵禦整體股市下跌帶來的風險。

去年底曾有報道稱，橋水中國基金的表現之所以跑贏大市，是與其投資的內地債券價格上漲有關；而同期中國股市一直表現低迷。分析指出，由於中國股市表現一蹶不振，使得橋水基金的回報率對內地投資者而言「特別有吸引力」。