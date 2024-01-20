內地3部門推動金融監管改革

中國近日發布國務院關於修改部分行政法規及國務院決定的簽令，即日起實施，並由司法部、人民銀行、國家金融監督管理總局負責人就此解畫，主要對機構改革需及時修改的金融領域行政法規進行清理，決定對一部行政法規和兩個國務院決定的部分條款予以修改。其中，人行貨幣政策委員會條例經修訂後，新增貨幣政策委員會工作堅持中國黨領導相關表述等。

貨幣政策委員會實際運作已超過26年，是次修例從組成人員、開會時間、預期管理等方面均有調整。人員方面，人行、金融監管總局、中證監及國家外匯局4大巨頭為「當然委員」，組成單位和人員調整，均由國務院決定；每季度召開一次例會，主席或三分之一以上委員聯名可提議召開臨時會議，更新增一條例會召開後「採取多種方式加強預期引導和市場溝通」。

鼎益豐國際傳陷兌付危機 人行負責人表示，將進一步提高貨幣政策委員會諮詢議事效率，充分發揮該委員會促進貨幣政策科學制訂和執行的功能，加強政策溝通、穩定市場預期，為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境。同時，實施銀行卡清算機構及金融控股公司的准入管理，改由金融監管總局負責，將人行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責，劃入金融監管總局的要求，意味金融控股公司的審批和監管主體改為金融監管總局。

不過，當內地逐步改善金融監管工作之際，又有資產管理公司疑無力兌付理財產品。據內媒報道，鼎益豐國際資產管理集團位於深圳的公司總部近日出現大批投資者，要求兌付已逾期的理財產品而引發外界關注，該集團管理層對內媒指公司沒錢，面臨債務約1,320億元人民幣，估計投資者數量約50萬人。