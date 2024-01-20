4大資管遭降級 華融列垃圾級

招行去年純利升6% 負債增

除了獲當局改名為「中國中信金融資管」的華融之外，穆迪亦把信達的發行人評級調低至「Baa1」，稱降級是反映政府對資管公司支持力度減弱的預期，猜測官方或將資源優先用於國企。中國東方資管的本幣和外幣長期發行人評級就由「A3」下調至「Baa2」；中國長城資管的相關評級則降至「Baa3」，並續列入負面觀察名單，反映其過去兩年業績的不確定性。