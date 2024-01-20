4大資管遭降級 華融列垃圾級
招行去年純利升6% 負債增
除了獲當局改名為「中國中信金融資管」的華融之外，穆迪亦把信達的發行人評級調低至「Baa1」，稱降級是反映政府對資管公司支持力度減弱的預期，猜測官方或將資源優先用於國企。中國東方資管的本幣和外幣長期發行人評級就由「A3」下調至「Baa2」；中國長城資管的相關評級則降至「Baa3」，並續列入負面觀察名單，反映其過去兩年業績的不確定性。
4大AMC的資產前景受壓，內銀處置潛在壞帳的風險亦受關注。招商銀行(03968)昨公布去年業績快報，初步核算2023年淨利潤約1,466.02億元（人民幣‧下同），按年增6.22%，升幅明顯比2022年的14.19%放緩；單計上季，淨利潤約327.12億元，按季挫14.22%。截至去年底止，負債總額更達9.94萬億元，比去年9月底止增2,961.06億元；撥備覆蓋率卻降至437.7%，料與釋放更多資源支持實體經濟有關。
花旗傳促賓架在華避談人幣
外媒消息指，國務院近日要求12個債務高風險地區政府對在建項目進行分類整改，總投資完成率低於50%的項目，原則上應放緩進度或暫停。若項目總投資完成率逾50%，原則上亦應盡量壓縮投資規模，反映防控債務刻不容緩。
農曆新年假期前，季節性結匯因素或促使人民幣匯率漸見波動，可能引來中企加快對沖保值，惟外資花旗據報向內地客戶提供服務的私人銀行家提醒，避免在華討論人民幣投資。人民幣在岸價昨收報7.1938，按日升8點子或0.01%，由官方開出的中間價則報7.1167，亦升7點子。
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