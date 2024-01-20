歐美基金狂沽中港股 人行放水萬億無料到

月內掟中資科企涉179億 科指累插17% 港股今年開局不久已累跌一成，反彈力度短暫，昨日收市又再以跌市報收，弱勢未改！除了主動型基金掟貨離場，原來被動型基金都加入沽貨大軍，當中以科技股沽壓最嚴重。投行摩根士丹利估計，主動型長倉基金月內已累計淨掟中資科技股約23億美元（約179.4億港元），對沖基金更加碼沽空科技股，是故恒生科技指數本月累插近17%，遠遠跑輸大市。即使人民銀行本周向市場淨投放1.56萬億元人民幣，金額創一年新高，仍難以穩定人心，助資本市場對抗地心吸力，可見眼前這場中國資產保衞戰，絕不好應付！

內地連日出招維穩股市，依然無法讓投資者重拾信心。大摩引述數據表示，歐美主動型基金經理本月已累計淨掟5.6億美元中港股票，資金流出步伐已明顯按月放緩。不過，去年下半年還在淨買貨的被動型基金，原來月內已淨流出約3億美元，進一步放大市場下行壓力。

恒指昨日早段升破15,500點後無以為繼，午後曾挫最多183點，低見15,207點，幾乎再刷年內新低；收報15,308點，跌83點或0.54%。國企指數報5,127點，跌44點或0.87%；科技指數報3,129點，跌46點或1.45%。港股全日成交969.43億元，沽空比率18.4%。「北水」經港股通淨買入10.3億元。總結全周，恒指累插935點或5.75%，科指更累瀉340點或9.8%。

信証否認暫停融券業務 A股同告下跌，滬綜指報2,832點，跌0.47%；深成指報8,787點，跌0.68%；深圳創業板指報1,715點，跌0.98%。滬深兩市成交6,666億元（人民幣‧下同）外資昨經滬、深股通淨沽52.08億元A股，全周累沽234.93億元。人行昨日公開市場開展710億元7天期逆回購操作，中標利率維持在1.8厘，單日淨投放60億元。

此外，商務部昨公布，去年全國新設立外商投資企業5.37萬家，按年增39.7%；實際使用外資金額1.13萬億元，按年減8%，規模仍處歷史高位。

法盛投資管理（Natixis）指出，去年被視為外資開始逐步撤離中國市場的一年，並預料這趨勢在今年會進一步加快，預示着中國與全球市場之間脫鈎加速；又指隨着產業外移、外資的流出將成為中國經濟脫鈎程度的一個重要指標，並警告中國可能逐漸步入日本當年的足迹，面臨長期低增長和通縮的困境。

人行開展710億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率維持1.8厘。 長倉基金沽中資科技股 恒指近日走勢