專家點評：AI蓬勃發展利半導體股

人工智能（AI）需求的出現，根本地改變記憶體產品格局，半導體行業中的記憶體產業因AI需求激增顯著受惠，有利今年半導體行業發展勢頭。

有別傳統逐步階段數據處理的運算方式，AI數據處理需要同時、同步地運算大量數據，運算速度要求不僅高，而且在處理大量數據時不可出現樽頸狀態，因此需要修改記憶體產品設計，務求以最大程度地減少樽頸問題。

記憶體晶片需求強勁 現時預期AI將導致記憶體行業向3個獨特方向發展：一、用於訓練和推理大型語言模型（LLM）的超級AI運算；二、設備端AI邊緣運算（如手機、平板電腦），以分擔部分AI運算工作，並提高整體AI處理數據的效率；三、記憶體池（或稱為動態記憶體分配），透過共用記憶體以提升高容量數據的傳送效率。而動態隨機存取記憶體（DRAM）在該3大發展方向支持下，前景最為樂觀。

在流動裝置和伺服器需求強勁推動下，DRAM價格已於去年下半年開始反彈，主流DRAM現貨價格在過去3個月已上漲16%。

DRAM平均售價在去年第四季度按季增長13%後，預期今年將按年增長47%。而AI需求將提高DRAM需求按年增長預測4至6個百分點，2024至2027年按年升幅由16至17%，加快到19至23%。由於AI將不斷擴大超級運算和設備端AI記憶體的需求，預計DRAM中長期需求的複合年增長率可達20%以上，或將導致DRAM中長期供應短缺。

補庫存有助景氣復甦 最新美國半導體銷售情況亦反映DRAM復甦趨勢，美國半導體行業協會（SIA）在1月7日公布去年11月半導體銷售額為480億美元，按月升3.3%，按年更升11.4%，遠高於季節性趨勢。受惠記憶體價格上升，去年11月平均售價按年升41.1%，遠高於預期的按年升24.7%。

至於去年出貨量下跌20%，是自2001年以來最差，或為今年補充庫存提供動力。現時上調今年半導體銷售額，從按年升7%調高至升10%，即5,760億美元，半導體行業升溫應有利今年半導體生產商股價表現。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪