甲廈租金今年恐再挫2%

有報告指，2023年中環及金鐘核心商業區甲級商廈呎租下跌逾8%，同期一線街舖租金錄約7.5%升幅。高力預期今年整體甲廈及核心區零售商舖租金，將分別下跌約2%及上漲約10%。

核心區商廈租去年跌8% 該行發布的《2024年市場展望》指，去年房地產市場在2023年好壞參半，第四季整體甲廈租金降至每方呎約52.9元，按季下跌約2.3%，按年挫約6.5%。核心商業區包括中環及金鐘的租金大幅降至每方呎約93.1元，按季下跌約2.4%，按年減少約8.2%。而去年第四季市場錄約97.6萬方呎的負吸納量，空置率約15.9%，創有紀錄新高，按季增約一個百分點。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍稱，今年上半年疲弱的租賃趨勢仍會維持，租戶普遍持觀望態度。甲級寫字樓需求會以科技、媒體和電訊，以及保險業為主導，預期年內租金仍有下行壓力，將最少下調約2%。

一線街舖租看漲一成 由於旅遊業逐步復甦，一線街舖租金於去年第四季升幅達2.2%，餐飲、健身室和運動休閒服飾行業的業務仍然強勁，惟期內珠寶、化妝品和藥房等行業租賃走勢放緩。該行香港商舖服務主管吳凱寧預期，今年一線街舖租金最多可上漲約10%，整體表現優於民生區零售商舖。至於今年新發展區與非核心區大約有400萬方呎樓面新供應，創下20年來最高水平。