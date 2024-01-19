公居屋市況：英明苑三房戶6年輸111萬

樓市蝕讓買賣遍布各類住宅物業，將軍澳居屋英明苑三房戶，劈價後於已補價自由市場以約485萬元易手，原業主持貨6年多，帳面勁蝕約111萬元。

世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為E座高層4室，實用面積約554方呎，附靚裝修，望開揚山景，累減約83萬元售出，減幅約14.6%，呎價約8,755元。單位於2017年11月以約596萬元購入，現大幅貶值約18.6%。

瓊麗苑未補價呎售$5505 屯門已補價居屋也有減價個案，祥益黃文樂稱，該區新圍苑D座高層4室，實用面積約554方呎，三房間隔，減價約23萬元，以約385萬元易手，呎價約6,949元。

此外，市區未補價第二市場亦要劈價才獲承接，富誠地產陳駿明指出，牛池灣居屋瓊麗苑B座中層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，去年7月以約350萬元放售，累減約45萬元，獲綠表客以約305萬元購入，減幅約12.9%，呎價約5,505元。

該行冼俊彥指，黃大仙公屋竹園北邨蕙園樓高層19室，實用面積約443方呎，兩房間隔，去年8月叫價約280萬元，終減至約270萬元未補價售出，呎價約6,095元。原業主於2009年6月僅以約68萬元購入單位，是次轉手帳面大幅獲利約202萬元，單位升值約3倍。