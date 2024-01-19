仲量聯行料樓價下跌周期延長

仲量聯行周四發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，按本港2002至2023年期間平均每年16,400伙一手成交量作基準劃分，2024至2027年間本港住宅供應則仍處於相對過剩階段，新盤積壓的情況下，意味樓價下跌的趨勢可能會延長。

該行研究部指出，由於住宅發展項目的周期長，住宅供給較價格的變動滯後。樓價高時動工量增加，樓價低時動工量減少，故住宅落成量呈現一個長達10年的周期。而以上述基準作比較，1997至2018年間，儘管市場受到外部環境、政治及經濟因素影響，樓價在住宅供過於求的階段呈整體下行趨勢，而在相對供應不足階段呈整體上升趨勢。

供應處於過剩階段 在1997至2007年間，住宅供應的3年移動平均量高於平均一手成交量，整體樓價指數下跌約12.3%。相反，在2008至2017年期間供應量持續低於該基準，樓價則急升近兩倍。

該公司策略及顧問部資深董事李遠峰表示，2018至2023年間，住宅供應持續高於每年平均一手成交量的基準。至2023年11月，樓價已較2018年下跌約10.4%，故預期住宅供應將在當前周期，即2018至2027年保持高位，樓價跌勢可能會延長。