二手價時光倒「樓」

第一城劈350萬 每呎$9448返10年前 二手樓價再有「驚喜」，冧價情況持續。新界藍籌上車盤沙田第一城有三房單位，劈價350萬元售出，成交呎價跌穿萬元關口至約9,448元，屬逾10年前水平。天水圍嘉湖山莊三房戶成交價亦跌至「3字頭」，每方呎低至約6,785元，返回約7年前呎價低位。

中原伍錦基表示，個別業主面對現實，擴大議價空間，沙田第一城1月錄約12宗買賣，按月增約一倍，上述為27座低層C室，實用面積約688方呎，享河景，曾叫價1,000萬元，大減至650萬元易手，新買家為換樓客，單位逾16年帳面升值330萬元。

資料顯示，同座中低層同室單位，2021年曾以998萬元登記售出。而屋苑成交呎價2016年後罕聞低於一萬元，是次貼近2012至2013年時水平。伍又指，該盤26座低層G室兩房戶，實用面積約327方呎，近日做價都跌至388萬元，呎價僅約11,865元。

嘉湖三房跌穿4球 嘉湖山莊成交呎價更低於7千元。美聯黃肇雯稱，樂湖居14座極低層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，去年7月開價520萬元，外區上車客終以371.8萬元承接。據了解，同屋苑賞湖居1座套三房戶，去年底成交呎價已跌至約6,793元。

東涌本月二手交投按月增約1.5倍，個別單位成交已低於9年前一手開售價。中原張兆辰表示，東環2B座高層3室套兩房戶，實用面積約479方呎，上月放盤，減價45萬元，以565萬元沽出，呎價約11,795元，原業主持貨約5年多，帳蝕95萬元，若與上址2015年一手購入價相比，最新成交價再低約4.6%。

新界西北情況相若。該行王勤學指，元朗柏麗豪園5座低層C室套三房戶，以590萬元沽出，呎價約7,375元，創同類型單位7年新低。中原葉津榮稱，屯門大興花園2期10座低層E室兩房戶，去年7月開價540萬元，劈價約三成，成交價380萬元，呎價約8,000元。

帝濤灣逾4年貶值20% 港島屋苑同樣跌價。該行胡志軒表示，鴨脷洲深灣軒3座中層A室，兩房設計，望避風塘海景，以828萬元成交，呎價約16,396元，跟最高峰期比較，樓價跌約三成。

樓價大跌，蝕讓潮延續。美聯鍾百圖稱，屯門帝濤灣海琴軒10座中層B室，成交價650萬元，呎價約7,429元，逾4年帳面貶值近20%。利嘉閣趙洛民指，將軍澳日出康城MARINI第3A座中低層F室，以647萬元售出，呎價約13,974元，約4年多帳蝕52萬元。

近日二手市場大幅冧價個案