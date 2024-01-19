新盤促銷掀減價潮
瓏碧平均呎價1.76萬 較首批低28%
樓市不振，新盤市場踏入新一年後刮起減價潮。本月截至昨日已錄得至少7個項目割價促銷，或增加折扣優惠變相減價。碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道瓏碧，昨日上載價單3號，提供30伙，折實平均呎價約17,681元，較逾一年半前首批大幅降價近三成。
推30伙 最平379萬起
碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，最新一批單位戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積213至414方呎，扣除最高21%折扣後，折實價介乎379.9萬至782.1萬元，折實呎價約16,268至18,891元。入場單位為5樓J室，實用面積213方呎，屬開放式間隔，折實呎價17,836元。
她續稱，該批30個單位較項目首批折實平均呎價24,520元低約28%。而為配合政府搶人才措施，新價單提供「優秀人才折扣」優惠，買家可獲9%折扣。
價單所見，一房戶折實價由490.5萬至600萬元，兩房戶折實價673.5萬至782.1萬元。30伙中有9伙的折實呎價低於1.7萬元。個別單位對比一年半前大幅劈價，以價單3號的20樓K室為例，實用面積354方呎一房，折實價600萬元，折實呎價約16,949元，較對落一層的19樓K室於2022年5月折實價864萬元，低出264萬元或約30.5%。資料顯示，瓏碧採單幢設計，提供190伙，由2022年5月開售至今累沽約68伙，套現逾5.6億元。
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