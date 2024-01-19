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●六福集團(00590)公布截至去年12月底止第三季度整體零售收入按年增75%，較疫前的2019年度同期升近兩成；整體零售值按年升46%，同店銷售升67%。季內，港澳同店銷售增長80%，已超越2019年度同期超過一成；而內地在低基數下季內同店銷售錄得18%升幅。此外，黃金及鉑金產品零售值佔比按年升一個百分點至79%，較2019年同期佔比上升15個百分點。截至去年底，集團於全球擁有146間「六福」自營店，計及品牌店，集團於全球共有3,353間店舖。
●披露權益資料顯示，新鴻基地產(00016)大股東郭鄺肖卿（郭老太）於周三增持新地75.95萬股，每股平均價75.243元，估計涉資逾5,700萬元，持股量由27.85%增至27.88%。
●奈雪的茶(02150)宣布截至去年底止季度錄得淨新增214間直營門店，關停14間直營門店，而截至去年底，集團共經營1,574間直營門店。季內門店表現優於預期，而全年計則淨新增了506家直營門店，並在上月於泰國曼谷開設首間門店。公司預計，今年將新開約200間奈雪的茶直營門店，而子品牌台蓋將於今年陸續關停。
●國際能源機構（IEA）上調今年全球石油需求增長預測18萬桶至每日124萬桶，因為經濟前景有所改善及第四季原油價格下跌，市場供應看來亦充裕，除非石油貿易出現嚴重擾亂。
●高山企業(00616)或有關公司的荔枝角青山道646、648及648A號工廈地盤推出招標，截止日期為3月27日，估計項目市值約7億元。世邦魏理仕指，該地盤佔地約9,205方呎，現已平整並進行地基工程，可重建一幢27層新式工廈，提供總樓面面積約13.26萬方呎。
●戴德梁行大灣區住宅及商業投資市場報告指，該行深圳中高端二手住宅價格指數於2023年回落約5.3%，而大灣區整體一手住宅交投去年錄約37.8萬宗，按年減少約6.2%。該區價格一億元人民幣以上的商業物業投資市場，表現則相對平穩，去年全年總投資金額約661億元，佔全國大宗交易約三成。
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