股壇MasterMind：地產股反撲 邊隻可追落後？

A股昨日迎來大奇迹日，滬綜指呈現V彈，帶動港股結束4日瀉逾千點的跌浪；恒指反覆做好，收市反彈逾百點，60隻藍籌止跌，港股有望見底大反彈？另邊廂，美國上月零售數據較預期高，進一步降低聯儲局快將減息的憧憬，美股下行壓力會否加大？

凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）昨於《東網財經》直播節目「股壇MasterMind」表示，內地有意出手進一步擴大內需，刺激A股近尾市全線反彈，消息短期內對市場氣氛有幫助。港股方面，Kenny指近日成交額有所增加，值得留意，可見於15,000點附近有買盤支持，接下來的關鍵為觀望政策推行，以及成交額能否維持，港股有機會逐步回穩，甚至反彈。