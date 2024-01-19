中國遊戲遭內外夾擊步入衰落

中國的遊戲行業作為互聯網產業的重要支柱之一，卻長期遭受監管部門針對。在兩年前始於電子支付的互聯網行業監管浪潮中，遊戲公司無奈「躺着也中槍」。監管部門先是一度停發遊戲版號，後又推行實名制、限制未成年人打機等措施。直到最近，國家新聞出版署無預警下推出一份徵求意見稿，提到要限制網絡遊戲「課金」及獎賞機制，結果引發各大遊戲股洗倉式暴跌。而在內地遊戲行業深陷危機之際，2023年中國遊戲廠商的海外收入亦倒退5.65%。內憂外患夾擊之下，中國的遊戲行業無可避免地走向衰落，淪為內地打壓民營經濟的犧牲品。

根據中國音像與數位出版協會遊戲出版工作委員會的《2023年中國遊戲產業報告》，去年內地遊戲市場實際銷售收入達到3,029.64億元（人民幣‧下同），按年增長13.95%，首次衝破3,000億元關口。不過，這樣一個數千億元規模的產業，多年來受到打壓，在極其艱辛的監管環境中舉步維艱，才成長至今日的規模。

內容低齡化 限制打機 由於內地針對所有遊戲的內容創作限制，許多題材都被禁止，早年比較具爭議的監管規定，包括不能出現人體骸骨，結果導致許多西方魔幻題材遊戲中的「骷髏士兵」要重新設計，甚至連《西遊記》中的「白骨精」也無法以本體示人。隨着近年監管規範進一步收緊，諸如遊戲「不能死人」、「不能見血」等眾多繁瑣新限制實施，甚至連用紅色標示受傷也不行，每一款遊戲都是「沒有人受傷的世界」，遊戲的內容風格亦日漸傾向低齡化。

更重要是，在遊戲行業被迫全線走「低齡化」路線之際，監管部門卻全面限制未成年人的遊戲時間，只准18歲以下未成年人在周末指定時段遊玩一小時。如此嚴格規定與完全禁止未成年人打機無異，畢竟一小時的遊戲時間，計及登入、排隊配對其他玩家的話，在《英雄聯盟》內完成一局對決的時間也未必夠。「電子遊戲低齡化」加上「禁止未成年人打機」的組合拳，等同叫遊戲公司執笠。

從數據上來看，中國遊戲廠商試圖轉型謀求海外發展，同樣是困難重重。正如本文開首提到，中國廠商去年的海外收入不升反跌，原因包括市場競爭異常激烈、文化差異導致的「水土不服」、地緣政治因素（印度封殺了多款中國遊戲）等，而且目前「出海」的只有中國的手機遊戲、在主機與電腦遊戲領域，中國廠商仍未躋身主流。