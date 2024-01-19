遊戲產業寒冬 恐捱多幾年

華監管嚇窒 大製作欠奉 裁員潮延續 後疫情時代全球消費習慣發生結構式的轉變，隨着出行與社交距離限制的消失，人們重新走出家門，電子遊戲產業的「疫情紅利」結束，亦失去了支撐高速增長的一大動力；而過去增長迅速的中國市場亦因為監管風暴而沉寂。有產業分析員更直言，整個遊戲產業已經進入「低增長時代」，情況恐持續數年之久！同時，由去年開始的大規模裁員潮將會延續。展望今年，由於缺乏引人注目的遊戲大作發布計劃，行業恐怕會更加淡靜，危機與挑戰依然存在。

去年行業增長跑輸通脹 Midia Research高級遊戲行業分析員Karol Severin指出，根據Midia的統計數據估算，全球遊戲產業去年的整體增長僅為2.5%，雖然數字上仍有增長，但實際上根本跑輸通脹；就增長幅度而言，消費者的遊戲購買量僅增長0.1%，是眾多範疇中最弱的一環。由於宏觀環境的逆風，多數公司亦試圖控制成本，導致「我們已經看到了前所未有的裁員規模」。

而遊戲行業的寒冬恐怕才剛剛開始。Ampere Analysis遊戲產業總監Piers Harding-Rolls表示，就市場表現而言，預計今年該行業亦只會有「低單位數百分比」的增長率，短期表現仍然難以判斷，尤其是在個人電腦（PC）和手機遊戲領域。

料併購及整合陸續有來 他直言︰「顯而易見的是，整個產業已經進入了低增長時代，這種情況至少在未來數年可能會持續下去。」

隨着遊戲公司面對不斷上升的經營成本、更昂貴的債務和更具挑戰的商業市場環境，他預計將會有更多的業務調整出現，並導致更多併購活動及市場整合持續進行。另邊廂，全球電腦和手機遊戲市場的潛力，可能會因中國新的遊戲監管法規而受到削弱。

任天堂年底或推新機 但在眾多的壞消息來襲之際，任天堂有機會在年底推出新一代遊戲機（很可能是Switch 2），是整個行業今年內為數不多的亮點之一，屆時有望帶動遊戲主機銷售小幅度反彈。

除了整體市場環境外，業界的另一焦點在於人工智能（AI）所帶來的影響。AI在遊戲產業的應用早已不是新鮮事，比如各大主流3A級別遊戲，基本上都會在軟件內支援英偉達（Nvidia）圖像處理器（GPU）的「DLSS」AI功能。該功能主要是透過AI技術輔助圖像渲染，在相同硬件效能下，DLSS可以渲染出更高的畫質，變相是用AI軟件分擔硬件的工作。

生成式AI提升開發效率 目前業界主要認為，生成式的AI可以幫助提升遊戲開發效率。Harding-Rolls指出，雖然有一些報道指遊戲公司裁員與AI應用有關，但這並非主要因素。他指出，用AI生產的實際遊戲內容仍「未經過法律驗證」，可能會有一些諸如內容版權問題、不恰當內容責任歸屬等爭議仍有待處理。

在他看來，大部分AI應用會在於遊戲的預製作步驟及營運流程當中；亦會看到AI技術應用在遊戲內的NPC（非玩家角色）互動。

易方資本助理基金經理王逸研指出，運用AI技術的NPC可以自動生成對話，並根據不同情況作出反應。這種應用AI的方式，對於在現實世界中發展的AI技術攸關重要，可以縮短現實世界中部署及訓練AI的時間。舉例而言，在現實中可能要先製造一個精密的機械人，才能夠訓練一個人形機械人的AI模型；而在遊戲中只需要簡單的像素遊戲角色就可以做到。再者，遊戲中的AI角色對人造成的潛在傷害，與現實中機械人可能會造成的物理傷害相比，危險度低得多。

Midia對今年遊戲產業趨勢預測 AI在遊戲產業應用上愈趨重要。 任天堂的Switch頗受歡迎，新一代遊戲機有望年底推出。