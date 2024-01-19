英樓價年跌２％ 12載最傷

英國國家統計局（ONS）的數據顯示，截至去年11月，英國樓價按年平均跌2.1%，至28.5萬英鎊（約282.61萬港元），創2011年以來最大的按年跌幅。其中全英最貴城市倫敦是跌幅最大的地區，樓價按年急跌6%，平均樓價為50.5萬英鎊（約500.77萬港元）。

供應短缺 租金漲逾6% 租金方面，截至2023年12月，私人住宅租金價格按年上升了6.2%，數字與去年11月時持平，繼續為2016年1月以來最大升幅。地產中介人指，這主因供應短缺、高利率，以及人們買不到樓而轉向租務市場，推升了租金。

英國皇家特許測量師學會（RICS）前住宅部主席Jeremy Leaf表示，統計局數據雖然覆蓋的地區和個案廣泛，但數字可能滯後達幾個月。本次去年11月的數字，應該是反映之前經濟和通脹率仍然不穩定的時期，與現時情況有出入。他相信，隨着通脹和按揭利率回落，對樓市信心有改善的迹象。

該學會昨日公布樓價平衡指數，由去年11月的負41，回升至上月的負34，顯示對樓市悲觀的程度緩減；相信隨着按揭利率回落、需求平穩，住宅銷售量在未來幾個月會回升。

澳洲失業率維持3.9% 同屬英聯邦國家的澳洲，去年12月經季節調整後失業率按月持平在3.9%，符合市場預期；按年升0.4個百分點。期內，失業人數按月減少800人或0.1%，至總數57.36萬人；按年則增加7.6萬人或15.3%。

就業率在去年12月回落至64.2%，低於前值64.7%的紀錄高位；就業不足率按月維持6.5%。就業人數在去年12月按月意外減少6.51萬人或0.5%，至總數1,420.11萬人，市場原預期增加1.76萬人；按年增加38.1萬人或2.8%。