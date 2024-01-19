日股吸資3個月高 券商估今年衝4萬關

今年以來環球股市開局表現平平，除了一如以往表現差劣的中港股市外，近日美國股市亦因為市場對減息預期的調整而受壓。綜觀全球市場，日本股市似乎仍是最具潛力的一個市場，有望在今年繼續發力。SMBC日興證券首席股票策略師安田光認為，隨着日經指數屢次試頂，今年內有機會衝上40,000點。

Yen貶值 出口商添競爭力 根據日本財務省的數據，上周外資淨流入日股的金額達到1.2萬億日圓，是去年10月以來最大的單周淨流入。

安田表示，近期日股的升勢類似於去年4至6月的反彈，但動力更強，反映養老基金及主權基金正在買入日股進行「長期博弈」。普徠仕新興市場和日本股票投資組合專家Daniel Hurley亦表示，日本東證指數成分股有約50%的收入來自日本以外地區。過去兩年日圓貶值約50%，令這些出口企業更具競爭力，加上全球經濟保持強韌，意味全球出口商並無受到需求疲弱的環境影響。

Hurley指出，去年日股上漲的主要動力，即包括日圓疲弱、全球經濟保持強韌和企業管治改革等，於今年將繼續存在。他又提到，日本個人儲蓄帳戶（NISA）今年實施的新規定，即永久稅務豁免，取消持有期限的限制，以及進一步提高投資上限，有望提升日本國內投資者的投資意欲。新措施料將有助提升日本國內投資者對股票的風險承擔水平，預計長遠將有利股市發展。日經平均指數周四收市微跌11點，報35,466點。

恐慌指數飆 道指曾跌143 另邊廂，美股於周三因為市場對聯儲局利率政策的修正而下跌，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）一度升近16點，創下兩個月高。不過，該水平仍遠低於過去大跌市期間的水平，以及大約19.6點的長期平均值。

美股3大指數周四早段個別發展，道指曾跌143點，報37,122點；標指升19點，報4,758點；納指升156點，報15,011點。

數據方面，美國上月新屋動工按月減4.3%，至以年率計146萬間，仍多過預期；同月建築批核為149.5萬間，同樣多過預期。另外，上周首申領失業救濟人數為18.7萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數為180.6萬人。