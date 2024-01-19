投資女士健康利經濟

WEF：全球GDP望年增7.8萬億 正所謂「女人能頂半邊天」！不過，世界經濟論壇（WEF）卻認為，一句「女性平均壽命較男性長」的固有觀念忽視了她們的負擔，豪言若改善女性健康狀況，2040年之前，每年全球經濟產值可以提高一萬億美元（約7.8萬億港元）！反過來說，這個數字也是不着手縮窄男女健康差距的經濟損失，因此「確保女性取得醫療照顧創新是每個國家對社會和經濟的最佳投資之一」。

苦於退化日子較長 男女平等相信沒有人會反對，WEF的報告卻指出，實情是女性一生苦於健康衰退的日子比男性長25%，又引述丹麥一項號稱長達21年的研究稱，原來超過700種疾病，女性患者確診較男性遲，如癌症遲兩年半、糖尿遲4年半。一些女性疾病亦有診斷不足的問題，如美國有文獻記載的子宮內膜異位症病例不及實際個案的一半。

即使迄今醫學研究汗牛充棟，對女性健康負擔之認識依然不足，連女性身體狀況和症狀嚴重程度都沒有一致的定義和刻度，經痛即為一例，而一種疾病對女性有何特別影響，亦得不到充分研究。既然數據都不齊全、關於女性身體的科學知識「半桶水」，改善女性健康狀況的投資自然不足，原地踏步。

如着手解決得當，WEF宣稱，2040年全球國內生產總值（GDP）會增至143萬億美元，2020至2040年間的年均增長率會由2.6%升至2.64%，而這只是基於有限數據的保守估算。

一萬億美元的額外財富又如何得出呢？正如上市公司收入可按業務、地區、客戶等來劃分，WEF有兩種計法，首先是「減少病痛」每年提高4,000億美元的經濟產值，「勞動參與得到延長」（Extended Participation）、「提高生產力」、「減少早死」各貢獻2,000億美元。

另一種計法是各種女性健康困擾得到有效應對後能提高多少經濟產出，因為社會各界應當知道怎樣對症下藥。排頭位的相信沒有女性會反對，就是每月一劑的「M到」—經前症候群，處理得好每年能透過女士們生產力的提高為全球帶來1,150億美元（約8,970億港元）的財富，計及更年期則為1,200億美元。抑鬱和焦慮則被拆開兩項計算，正視並應對的潛在經濟收益合共1,470億美元。

就怎樣減輕「M到」對生產力的影響，WEF並非提出「擺定幾個暖水袋」之類具體操作，而是拋磚引玉引述兩項研究給各界指明方向，一項針對伊朗的高中學生，號稱「同儕和醫保業界提供教育」能降低經前症候群的嚴重程度和頻率（經前煩躁例外）；另一項是哈佛等學者梳理鈣質攝取與經前症候群關係的文獻後指出，大部分都指向補充鈣質有用。

每投入一蚊賺3蚊 不管如何，WEF強調，改善女性健康和生活質素可以讓她們有更多時間在職場更加發光發亮，每投資一美元可以帶來3美元的經濟增長。