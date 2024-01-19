內地實施新會計規則 助釋放數據資產價值

在數碼經濟新時代，數據已被喻為「數碼經濟時代的石油」和歸類為「生產的新要素」，與土地、資本和人力並列。企業能利用數據資產，增強其預測客戶行為、謀劃業務戰略、精簡營運管理，以及產生收入的能力。致同（香港）會計師事務所發布的《數據資產的價值釋放：挑戰與機遇》報告，指中國對企業數據資源實施新會計規則，有助促進數據資產融資和交易，從而釋放數據資產的價值，並為企業開拓新的集資機會。

事緣自今年1月起，根據中國財政部頒布的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》，企業數據若符合會計準則，便可歸類為無形資產，而在商業活動中供出售的數據資源則可被確認為存貨，該新會計規則是中國致力建立龐大數據市場的其中一項舉措。

致同：金融科技電訊業受惠 致同諮詢合夥人潘宏烽指出，新的會計法規將能讓企業釋放數據資產的內在價值，從而有助提升盈利能力和改善財務狀況；預期數據密集型企業，例如互聯網公司、金融科技公司和電訊公司等，最能受益於新的會計法規。

潘補充，創造價值和融資機會伴隨着數據資產會計入表、估值和管理方面的挑戰。數據擁有權誰屬仍然不清晰。如會籍系統中的個人私隱資料，是否由商業實體控制；數據尚未產生經濟效益時，很難界定和衡量其價值；而數據的及時性和適用性，以及產品技術進步等不穩定因素，也令數據資產的可用年期難以估計。

鑑於現在尚未有活躍的數據市場，而因應不同目的所使用數據的內容和背景也有所不同，數據資產之間缺乏同質性，所以做估值時難以找到可比較的數據資產作參考。