Google母企又裁員 YouTube炒百人

美國科企Google母公司Alphabet連日傳出裁員消息，旗下影片分享網站YouTube亦將會展開新一輪裁員行動，涉及人數約100人。分析員指出，YouTube近年廣告質素不斷下跌，呈現廣告的方式亦影響用戶體驗，令全球用戶不斷要想方設法避開其廣告，影響業務導致要裁員，其實是自食其果。

外媒報道引述YouTube首席業務總監Mary Ellen Coe在給員工的內部信中表示，裁員是其創作者管理和營運團隊重組的一部分，主要涉及美國和亞太區員工。其企業傳訊部發文指出，組織變革，是為了負責任地投資於公司重大的優先事項和機會。受影響的員工據指可以申請內部職位。

分析：用家不滿廣告質素 分析員指出，影片分享平台發展至今，百花齊放，尤其YouTube面對TikTok的短影片競爭，已被打得落花流水。另外，不少人都拍片教人如何避過YouTube廣告，這些影片甚至在YouTube內分享，獲得眾多點擊率支持，顯見用家都對該平台的廣告質素不滿和感到厭煩，本次裁員是順理成章的結果。

踏入2024年，Google已進行兩輪裁員，日前傳出被裁的是廣告業務部門，料涉及數百人。根據外媒估算，該公司今年短時間內已裁過千人。行政總裁Sundar Pichai坦言，今年餘下時間料會斷續裁員。