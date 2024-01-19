比亞迪斥百億印尼建廠

與此同時，該企亦在印尼推出海豚、海豹和Atto 3共3款車型，車價30萬元（人民幣‧下同）之下，冀擴大東南亞市場版圖。

泡泡瑪特布局東南亞 比亞迪總裁王傳福日前表示，未來他們的高端智駕系統會在20萬元以上車型提供選裝，30萬元以上車型全面配置；又指目前比亞迪智駕團隊規模逾4,000人，其中算法和硬件工程師逾1,000人，軟件工程師逾3,000人。

另邊廂，抖音母公司字節跳動據報正在加拿大、澳洲等地籌建研發中心，主要支援字節跳動旗下TikTok、CapCut、Lemon8等研發工作。據內媒報道，字節跳動稱相關計劃以當地招募為主，亦會派內地員工前往參與建設，目前累計派出了120名負責產品、研發和運營的員工前往上述地區。