三星旗艦機S24登場 今年員工照凍薪

三星Galaxy S24主打將AI技術植入手機應用。

生成式人工智能（Generative AI）技術愈趨先進，連帶今年新推出的手機賣點也圍繞相關主題。南韓三星電子發表上半年度旗艦系列機款Galaxy S24，主打將AI技術植入手機應用。不過，集團仍然決定今年員工要凍薪，亦是繼2009年以及2015年之後，第3次「無人工加」。

冀新機銷售雙位數增長 Galaxy S24手機搭載了高通Snapdragon晶片，同時引入多項新功能，其中支援通話即時翻譯，用家可透過手機的原生通話功能，獲得雙向、即時的語音和文字翻譯，毋須以第三方應用程式傳譯；「P圖」功能同樣有所進化，就是可根據智慧相片編輯的建議，微調圖中特定物件位置，透過AI填補缺少的圖像以融合背景。

三星流動業務總裁盧泰文稱，冀新旗艦手機會有雙位數的銷售增長；又指部分AI功能會延伸至整個Galaxy S系列，不限於Galaxy S24。他同時期望，Galaxy S24的銷售可以超越今年全球手機按年增長5至6%的出貨量。

至於新機面世消息昨成功沖喜三星電子股價，收市升0.99%，報71,700韓圜。南韓KOSPI指數周四亦反彈0.17%，收報2,440點，結束兩日跌市。

韓盼解決股市打折情況 南韓總統尹錫悅最新表示，要正本清源地解決南韓股市相對其他股市大打折扣的情況，而重稅及對少數股東欠缺保障就是問題癥結。其中過重的遺產稅導致控股股東人為地壓低股價避稅，因南韓對上市公司股東的遺產稅最高達到60%。尹錫悅重申大幅改革稅制的建議，又稱將指示有關部門果斷執行。

另邊廂，被指侵犯醫療科技公司Masimo的血氧監測技術專利的蘋果公司（Apple Inc.）旗下Apple Watch遂移除最新型號智能手錶中的血氧偵測功能，上周美國海關和邊境保護局獲批准，指經改動後不會違反銷售禁令。Apple料在美國時間周四（18日）讓改動後的Apple Watch重新上架。另一壞消息是據報Apple最快3月就被美國司法部提出反壟斷訴訟。