晶圓代工市場看增20%

台積電：今年有望跑贏 估收入多25% 受惠於人工智能（AI）趨勢以及供需失衡情況改善，全球最大晶圓代工廠台積電估計，今年全球半導體市場（撇除記憶體）將會增長一成，當中晶圓代工市場的增長更會達到兩成。台積電總裁魏哲家指，公司的業務增速去年已經見底，今年有望實現健康增長，並且有信心跑贏市場。他估計，今年收入增長以美元計將介乎20至25%；而資本開支則介乎280億至320億美元，中位數與去年相若。

魏哲家亦提到最近大熱的AI趨勢，他相信，運算能力的結構式需求會加速增長，AI技術正在演進到使用更複雜的模型，需要更強大的半導體硬件支持，故需要使用最先進的半導體技術，直言︰「台積電是關鍵。」該公司的技術價值不斷提高，並且正處於行業發展的有利位置，可以佔領AI半導體市場的主要部分。

反擊英特爾多次挑釁 既然提到技術，就不得不提近期風頭正盛的美國半導體老店英特爾（Intel）。英特爾拿到最先進的極紫外光（EUV）光刻機設備後，行政總裁蓋爾辛格近期多次公開挑釁台積電，宣稱其正在研發的18A製程，表現可與台積電計劃2025年量產的兩納米「N2」製程媲美，甚至更勝一籌。

然而，台積電管理層多次表示，根據其測試結果，英特爾的18A只能與台積電今代的3納米製程「N3P」（預計今年內投產）相若，考慮到量產的時間點（英特爾應該要到2025年底甚至之後才能推出18A），台積電認為其技術、價格優勢依然明顯。

對於英特爾三番四次放出狂言「隔空挑釁」，於台積電工作了逾30年、即將於6月退休的董事長劉德音亦忍不住出言反擊。在昨日的業績發布會上，管理層再次被問到如何看待英特爾宣稱的技術領先時，魏哲家本欲用慣常的官腔作回應，但劉氏卻突然「搶咪」作出補充，指英特爾自稱18A在效能、面積方面的優勢，「有可能是對的」，但只適用於英特爾自家的產品，是經過調整優化後的結果；而台積電的測試結果則是以第三方客戶代工的前提下（台積電本身沒有自研晶片，而英特爾除自研晶片外，亦有為第三方提供代工服務）。其言下之意，明顯是指英特爾引用了偏頗結論誤導外界。

台積電去年資本開支大約為304.5億美元，低於公司預期，但縮減資本開支未有影響其海外建廠計劃。劉說，目前在日本、美國、德國的建廠計劃進展良好，其中日本熊本廠2月24日開幕，第四季量產。

鴻海2.9億印度設廠 同樣積極在海外投資半導體廠的台資企業還有鴻海集團，其宣布將出資3,720萬美元（約2.9億港元），在印度建一家合營封裝測試廠，佔股約40%。

台積電去年底止一季純利2,387.12億元新台幣，按年跌19.32%。本季毛利率指引52至54%，以中間值計按年跌3.3個百分點，按季持平；收入指引180億至188億美元，以中間值計按年增長一成，勝預期。該公司的美國預託證券（ADR）周四早段曾升8.78%，報111.99美元。

台積電去年晶圓代工收入佔比