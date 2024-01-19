發改委倡4方面優化民營經濟

去年內地經濟增速勝預期，隨即引來投行出手上調今年經濟增長預測。為進一步提振企業信心，昨日由國家稅務總局及國家發改委相繼接力唱好經濟。其中，發改委副秘書長袁達表明，將從4方面優化民營經濟發展環境，包括加速民營經濟促進法的立法進程，建構促進民營經濟發展的制度保障體系。

袁達指，下一步將從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，並加強涉民營經濟發展政策的一致性評估。對於中經會要求增強宏觀政策取向一致性，發改委會進行政策取向一致性評估，提出進一步強化評估的要求、全面穩慎評估政策效應，多推有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，審慎出台收縮性、抑制性舉措，又會強化政策協調與工作協同，加強政策執行過程中潛在風險的分析研判，以促進政策最終效果符合中央決策意圖。

瑞銀上調華GDP預測至增4.6% 在減稅降費方面，國家稅務總局副局長饒立新則指，撇除出口退稅，去年全年組織各項稅費收入31.7萬億元（人民幣‧下同），也延續了優化稅費優惠政策，全年新增減稅降費、退稅緩費規模逾2.2萬億元，有助穩定市場預期及提振市場信心。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤亦指，內地去年第四季國內生產總值（GDP）按年增5.2%，高於該行預測的5%，且考慮到國家統計局對前幾季GDP按季增速進行修正，如該行維持今年GDP按季增速預測不變，對應的2024年GDP增速應為4.6%，比此前預測的4.4%有所上調。該行預計未來政策有望加碼，惟力度較溫和，今年官方財政赤字率目標或介乎3.5至3.8%，當中計及可能發行新一批特別國債。