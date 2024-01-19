國家隊疑入市 滬綜力保2800關

內地A股周四早段一瀉如注，觸發疑似「國家隊」入市掃入追蹤滬深300指數的ETF（交易所買賣基金），結果轉跌為升，讓滬綜指成功打響「2,800點保衞戰」頭炮。

滬綜指低開0.38%後愈跌愈急，跌幅午間休市前擴至2.56%，低見2,760點，為2020年4月後新低，惟尾市強勢反攻，收升0.43%，報2,845點。深圳股市走勢相若，深成指早段曾挫1.99%，低見8,585點，收市卻倒升1%，報8,847點；深圳創業板指數早段曾挫1.26%，收市卻反彈1.93%，報1,732點。

多隻A股ETF午後成交急增 大市午後反彈，幾乎「撞正」華夏、嘉實、易方達的滬深300指數ETF成交量於下午大約2時起「離奇」急增，其中嘉實及易方達成交量分別按日飆升40.8%及25.43%。華泰柏瑞追蹤同一指數的ETF中午休市前已起動，成交量飆2.68倍，成交額152.57億元（人民幣‧下同），為2015年後單日最多。

財政部轄下中央匯金在去年10月下旬買入ETF，為2015年股災後首次，並揚言會繼續掃，之後就見上述ETF成交有異動，因此外界普遍推斷「國家隊」再入市維穩。上述4隻ETF的成交額達到311.87億元，間接使滬深兩市總成交額按日彈逾35%，達8,648億元，暫解成交低迷的尷尬。

人幣全球支付份額降至4.1% 交易員質疑入市帶來的升市不過幾日，不能解決基本面問題，外資拋貨卻似乎立即收斂，滬深股通淨賣出午後曾接近38億元，收市僅7.41億元。

A股這樣的頹勢固然有損人民幣資產乃至人民幣作為儲備貨幣的吸引力。環球銀行金融電訊協會（SWIFT）數據則指，上月人民幣在全球支付貨幣的份額由4.61%降至4.14%，但按年仍升1.99個百分點，並繼續力壓日圓排第4。