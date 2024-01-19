違約房企債務重組提速

關鍵團體持6票據逾25% 消息指出，上述臨時債權人團體在遠洋旗下6筆未償還高級無擔保票據的共同持有比重超過25%，此前指示債券受託人本月稍早時候發出法定要求償債書，以促使遠洋坐上談判桌。在兩個多月前，遠洋曾披露已就若干境外債務收到要求函件、加速到期通知及其他法律函件，且早於去年9月，為促進整體債務管理，遠洋已決定暫停支付所有境外債務，相關境外美元證券自去年9月15日起停牌。

在遠洋處理債務過程中，外界一直較多留意到境內債的消息，若境外債權人團體能藉是次會晤與遠洋進一步磋商，該集團整體重組債務的條款可能有變。

廣州一手豪宅成交年增60% 為救樓市，民間經濟學家任澤平建議政府短期可考慮全面取消限購，降低現存房貸利率，包括第二套住宅物業，甚至組建住房銀行，以收購開發商的土地和商品房庫存，用於租賃房保障房。事實上，辣招「鬆綁」刺激樓市交投，已見效果。作為去年首個執行「認房不認貸」政策措施的一線城市，廣州千萬級豪宅成交量隨之反彈，克而瑞的數據顯示，廣州去年一手樓千萬級物業成交共4,993個，按年大增60%，是歷史升幅最多的一年。

同時，住房福利政策亦與時並進。廣州市住建局日前宣布調整公房住宅租金標準，公產類基準月租由每方米使用面積4元人民幣升至4.5元人民幣等，也擴大適用優惠租金的困難群眾範圍，新政有效期為5年。當局相信通過調整可使租金水平進一步貼合經濟發展情況和管理需要，又不至於較大幅增加租戶支出，同時避免相關人群多重享受住房福利政策。

遠洋集團股價走勢 專家對今年內房業預測重點