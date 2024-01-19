星展維持高配A股 不建議加大敞口

市場於去年初還在為中國解除防疫限制而感興奮，詎料過去一年經濟復甦不及預期，加上債務問題發酵、中美關係愈發緊張，資金紛紛離場。中港股市不斷尋底，星展銀行投資總監侯偉福表示，直至有更多刺激的明確計劃前，不建議客戶提高對中國的敞口，但維持對中國股票「高配」（Overweight）評級。

該行高級投資策略師楊政齡表示，目前中港股票估值並不貴，只是正受市場情緒所困擾，以及欠缺強大的催化劑推動盈利增長，而市場還在尋找強大的催化劑。楊又說，內地正着力支持經濟，只是措施變得更具針對性、更務實，事情正在往好的方向發展。

能源轉型值得投資 侯偉福指，中國股票與全球股票的估值差距之大是前所未有，外資基金經理對於中國股票的配置已相當低，但提醒香港上市公司去年積極回購，通常預示股價接近底部。

中國股票還有甚麼投資機會？楊表示，依然看好能源轉型主題投資，以及平台經濟，認為這些大型平台公司有穩健的資產負債表。

星展上調美股未來3個月及12個月的評級至「高配」，主要是科技相關板塊料受惠減息，美股盈利仍有顯著增長空間。楊表示，由於科技股比重較高，相信美股有望跑贏日本及歐洲。

睇好債券多過股票 楊政齡坦言，包括Magnificent 7（美股7巨頭）在內的科技股估值，確實普遍高過亞洲市場，但不能忽視的是，這些行業有非常強勁的盈利增長潛力，考慮到盈利增長預測、資產負債表的質素及定價能力等，科技股估值並不高，並看好人工智能（AI）主題，料半導體及軟件公司可望受惠。

無論如何，隨着美國聯儲局減息路線更清晰，星展看好債券多於股票。侯偉福表示，債券為投資者提供了很大的安全邊際（A lot of margin of safety），就算聯儲局今年只是暫停加息，債券也有6%回報；若聯儲局減息一厘，債券更享有9%回報，故投資者需買債券。