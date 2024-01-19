歐冠昇：多重利淡損信心 港股近投降點

指內地經濟增長仍可觀 他指出，一個達到18萬億美元的經濟體，不會再看到雙位數的經濟增長，認為內地經濟預測增長5%，仍是相當可觀增長，可為世界帶來額外一萬億美元的GDP，當內地每增長1%，世界則增長2%。

他又指，高興聽到國務院總理李強日前重申內地鼓勵私營企業發展，同時歡迎外商投資，而香港長遠而言依然處於連接東西方的有利位置，作好「超級連繫人」的角色。他坦言，在世界各地充滿地緣政治風險的局勢而言，這具有挑戰性，特別今年是美國大選年。

被問及香港新股集資額不及印度時，歐冠昇指出，港交所2023年有73宗新上市，低於2022年的90宗，但宗數依然「尚可」。受累估值下降，理解企業考慮留在私募市場融資而非急於上市。他不評論沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）會否在香港上市，但認為本港是適合中東企業上市的地點。當被問到不續約港交所的原因，他稱家人都居於美國，有需要為他個人發展考慮。