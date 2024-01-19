恒指彈 大摩估樓價今年插一成返2016年
港股昨日反彈，恒生指數收升114點，為今年以來第二個升市日，惟成交按日縮17.78%至1,074.27億元。至於本港另一大產業樓市則再遭看淡，美資券商摩根士丹利直言，本港樓市仍需要按揭息下跌及市場情緒改善才有支持，且不可能在年內發生，料全年樓價跌一成，重返2016年8月水平。
恒指昨日高開24點，一度轉跌92點，低見15,183點，再創14個半月低位，其後A股倒升帶動下，最多漲186點，最終收報15,391點，漲0.75%。國企指數收報5,172點，升39點或0.76%；科技指數收報3,176點，升16點或0.51%，成分股美團(03690)曾再失守2018年的招股價69元，低見68.35元，收報69.8元。港股通昨錄淨買入5.84億元。
看好領展長實等收租股
摩根士丹利預計，美國減息的利好，需要更長時間才能惠及香港住宅市場，料本港今年的實際按揭利率很可能維持約4厘水平，因而導致負利差，不利用戶和投資需求，加上截至去年第三季，本港住宅存量增至兩萬伙，為20年來最多。
受惠減息 券商籲買滙控
至於對息口變化較為敏感的銀行股方面，另一家美資券商摩根大通表示，即使美國聯儲局在3年內累計減息兩厘，預期滙豐控股(00005)有形股本回報率（ROTE）在2026年回復至11.5%的正常水平，估計其未來12個月現金股息和回購股份累計250億美元，相等於市值的17.5%。
摩通又指，高收益股票的吸引力，隨進入減息而上升；滙控股價低於過去平均市帳率，維持對其「增持」評級，為該行大中華地區的首選，但將其目標價由83元下調至81元。滙控昨日收揚1.03%，報58.55元，較目標價仍有38.34%潛在上升空間。
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