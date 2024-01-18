經濟失速苦自知 中港股市同病憐

中國經濟去年增長5.2%，雖然是自新冠疫情以來低位回升，但也是撇除3年疫情後30年來最低增速，主因中美脫鈎，大量製造業生產線與資本撤出中國，對中國經濟造成巨大壓力，加上內房及地方債務危機持續發酵，民營經濟遲遲未恢復元氣，從股市表現跌跌不休已預示，今年日子繼續難過，各界都要咬緊牙關，苦候扭轉逆境的拐點來臨。

按照官方解說，中國國內生產總值（GDP）突破126萬億元人民幣，對全球經濟的貢獻率來看，中國去年貢獻已超過美洲、歐洲及日本的總和，且不斷見到創新的成果，如國產C919大飛機、大型郵輪、高端智能手機，並出口逾萬億元人民幣的「新三樣」（即電動車、鋰電池及光伏電池），還供應着全球約四分之一的糧食、三分之一的汽車、逾半鋼鐵及近六成家用電器，可見中國經濟對全球景氣舉足輕重，確是不折不扣的事實，這也正是美國既認定中國是敵人，卻仍強調兩國競合關係，沒有一下子翻枱，但同時卻全力推動與中國脫鈎的原因。

回顧去年中國經濟表現，首季受疫後復常刺激，之後在內憂外患下持續放緩，景氣好與壞，比官方數字更準繩的莫過於居民生活與信心。消費降級、樓市疲弱、青年失業率高企、物價低企，都說明居民對經濟景氣的實際感受，未能與官方公布的5.2%增長有所共鳴。

事實上，觀乎A股及主要為中國資產的港股表現，今年開局以來，表現可謂滑鐵盧，與美國、日本及印度等興旺的市場形成強烈對比，內地與海外資金摒棄中國資產，基本上是路人皆見。之所以如此，全因資金看不透「中國特色」的金融市場是甚麼一回事，長期單一向下的表現實在令人吃不消。資本市場無法有效起到企業融資功能，非但未能幫助實體經濟，負面的財富效應不利消費及投資，更成為經濟復甦的一大障礙。

香港經濟與內地經濟高度關連，若非這兩、三年移民潮失去大量勞動力，只怕眼前的不振景氣下失業率不可能不飆升。問題是如今中港兩地經濟基礎仍在，卻是負能量多於正能量，缺乏令人振奮的因素，更直接的說法就是兩地當局都無法管理好市場預期，以有效釋放市場潛力，更佳地體現中國資產價值。

內地政策得盡快對症下藥，積極化解債務問題，也須在支持民營經濟方面做出更多成績，這不是靠更多官僚文件指導或在監管上疊床架屋來實現，反而是要在糾正過去的無序發展後，適時合理放開對民營經濟的監管枷鎖，兌現保障民企私企資產，增強民企信心。

中國這麼巨大的經濟體，治理從來不容易，以適合中國國情的方法來治理，也理所當然，但作為對外開放的市場，當局施政出來的效果，還得經過內、外參與者的市場力量認同，而非官方說樂觀就會變得樂觀。顯然當局還得花更大努力，作更多實際行動，並以效益為目標。活躍資本市場已成為其中一項評估改革開放績效的重要指標，不容有失。