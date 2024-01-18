行業剖析：新能源車或供過於求

近年來，內地自主品牌燃油車品質持續提升，在領先的智能化技術等競爭力及電動車海外市場需求下，推動內地汽車出口增長。據中國汽車工業協會，去年內地新能源汽車出口量按年增長逾77%，至超過120萬輛。

數據顯示，去年內地新能源乘用車的本地零售銷量按年增長36.2%，達773.6萬輛，全年滲透率提升8.1個百分點至35.7%。行業總體景氣較好，但對比而言，新能源車供應或超過需求，業內競爭或有加劇。

隨着人們對智能化場景及高科技消費的需求提升，汽車智能化或有望復刻手機智能化後對消費需求的提升。需求驅動下，高階智能駕駛功能或處於滲透率快速提升期，有望成為未來行業競爭重點之一，各車企多致力相關領域投入。

內地智能駕駛系統相信在中長期仍為人機共駕，故除技術水平外，系統的人機交互水平將對產品綜合體驗有重要影響。能把握高階智能駕駛功能與體驗，及兼顧不同場景並形成智能設備交互生態圈等方面能力的企業，方能具備中長期吸引力，有望把握行業紅利。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）