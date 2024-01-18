專家樓評：專才申按揭 擔保人非港居民怎辦？

政府着力吸引海外人才及資金來港，先後對符合指定輸入人才計劃的人士及以投資移民計劃入境人士，推出置業印花稅「先免後徵」。由2023年10月實施以來，已有數百宗申請，有一些成功批出按揭的個案，可與大家分享。

其中，有個較特別的案例，這名客戶在施政報告宣布「先免後徵」措施後，便立即去物色適合的單位，並在數天後火速購入一個紅磡區的新盤，打算申請90%按揭。可是他仍差一點才能符合按揭基本入息要求，而他的直系親屬皆未取得香港身份證，能否以內地入息及非本地身份去做90%按揭的擔保人呢？

這客戶原是來港攻讀博士學位，畢業後獲大學聘用留港定居，他購入約507萬元單位，打算做90%按揭，年期30年，但他的每月入息僅約4.3萬元，差兩千多元才能通過每月供款不多於入息50%的基本要求，需加按揭擔保人才能批到90%按揭。

需提供關係證明糧單完稅證 可是客戶沒有直系親屬在港，而其妻子仍於內地大學工作，未有香港身份證。客戶曾向一家大型銀行查詢，該銀行指其妻子沒有香港身份證，不能做高成數按揭擔保人，客戶很徬徨之下尋求協助。

一般情況下，按揭擔保人不一定要香港居民及持有香港身份證，但前提是客戶能提供關係證明，也即是與妻子的結婚證書，以及其妻子內地身份證及港澳通行證，同時要有其最近6個月糧單及最近期的完稅證等資料，銀行及按保公司都會按個別情況，考慮批核其申請。而由於客戶的妻子於內地大學工作，有齊完稅證等證明，經協助下，極速於一家大型銀行批出90%按揭，息率與一般香港居民按揭沒差別。

其實，現時只要有香港身份證，在未取得永久居民身份時，置業做按揭基本已經與永久居民的審批準則相同。建議在入市前找按揭代理做預先評估，確保整個置業流程更順暢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣