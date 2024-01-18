名家筆陣：中植事件未釀系統性風險

內地最大的資產管理公司之一中植集團以無法清償到期債務為由，向北京法院申請破產，北京法院於本月初裁定受理中植集團破產清算。中植集團出險後聘請中介機構進行全面合併口徑測算，顯示該企債務規模巨大；由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值嚴重。

料欠款4600億 資不抵債 初步清算結果顯示，集團總資產帳面金額約2,000億元（人民幣‧下同），對應負債本息規模為4,200億至4,600億元——中植集團已嚴重資不抵債，短期內可用於兌付債務的資源遠低於債務。

中植系出險其實不是剛發生的事情，它已經發酵一段時間。去年8月，中植旗下的中融信託逾期兌付部分產品，當時中融信託透露爆雷的主要原因是房地產資產出現問題。

中植集團最早從事造紙及地產行業。2018年開始，房地產行業加速擴張，但隨着地產公司在其他融資渠道尤其是銀行貸款吃緊，流動性充裕的中植成了地產公司重要融資渠道之一。

中植集團此前控制了8家上市公司，但8家公司中，5家已經易主。在中植的資產當中，價值尚存的預計是其金屬礦藏，中植的金屬和非金屬礦遍及全國12個省份，據報礦床的潛在價值1,200多億元，但如何回收資產尚不明確。

如果按最悲觀的假設：資產一分錢也不值，那中植這個「黑洞」就是4,600億元。

衝擊類似包商銀行破產 如果要估計這衝擊波有多猛烈，可以參考包商銀行2019至2020年破產案例。2021年2月3日，包商銀行管理人稱根據天職國際會計師事務所於2020年11月20日出具的《包商銀行股份有限公司專項審計報告》顯示，截至2020年10月31日，包商銀行淨資產為負2,055.16億元。所以從債權人潛在損失的程度來說，中植破產的嚴重程度最樂觀就和包商銀行的衝擊一樣大，最悲觀可能就是兩個包商銀行的影響。

政府接管後，對包商銀行存戶的存款按照兩種方式進行保障：一是對於5,000萬元以下的債權全額保障；二是對5,000萬元以上的大額債權部分保障。最終包商銀行全部債權保障水平接近90%，並打破了剛性兌付，存戶的平均損失是存款的10%。所以縱然包商破產，但對實際金融系統的衝擊相對有限。

規模僅佔銀行總存款0.15% 目前中植走到申請破產這一步，債權人權益怎處理還是未知數。最差的情況是沒有政府、接管方的包底，債權人的損失會比包商大很多。

從對市場及金融體系的影響來看，包商銀行出問題的時間，中國的宏觀經濟情況比現在好，最終存戶的損失也相對較低。所以這次中植破產對債權人、投資者和其他金融機構情緒和風險胃納的影響肯定比包商銀行大。

但話說回來，中國銀行系統裏的總存款在2023年11月達到39.8萬億美元。所以如果沒有更大的「黑洞」出現（現在看來由於第三方的核算已經完成，風險不應該很大）縱然中植系的債權人權益全數歸零，這窟窿佔總存款的比例僅為0.15%左右。因此對金融系統實際的衝擊應該不會太大，更不太會構成系統性風險。

總結而言，中植破產對債權人來說，影響可能比包商銀行大；但對整個中國金融系統來說，衝擊並不太大，更不應構成怎樣的系統性風險；但在市場總體情緒低迷的背景下，對短期的資產價格，包括股票，會有一定的影響。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）