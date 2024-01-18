新盤概況：滙都I售4伙 代理送獎賞
新界上車盤減價後錄承接，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，昨日展開次輪銷售，即日售出4伙，成交價介乎402.67萬至692.66萬元，成交呎價10,288至13,771元，共涉2,052.19萬元。其中，呎價最低為2座1樓A09室兩房戶，實用面積440方呎，以452.67萬元售出。
傲玟四房6250萬成交
為了配合項目銷售部署，香港置業行政總裁馬泰陽指出，由昨日起至2月25日，經該行購入滙都I指定單位的買家，即可獲贈約6萬元的雙人歐洲旅遊禮券，名額兩個。
何文田一手樓盤傲玟新近通過招標，以6,250萬元售出3座27樓A室四房戶，實用面積2,182方呎，呎價約28,643元，成交價暫屬項目最高。該盤自去年9月重售後累錄約65宗成交，總成交金額逾16.5億元。
名日‧九肚山3日沽3戶
個別項目交投頻密，長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，於3日內共沽3伙，套現逾6,100萬元。包括昨日以1,900萬元招標售出第1座12樓C室。長實營業經理詹勳榮稱，該單位屬「大單邊」四房戶，實用面積1,226方呎，成交呎價約15,498元，是次售出單位做價，較對落一層的1座11樓C室於去年4月的成交價平約24%。
緹外大宅周日招標
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周日招標發售第2座6樓B室。買家可享兩個車位認購權，每個認購價為500萬元。招標期截至本月31日。
雨後兩單位增12%折扣
星星地產的元朗雨後，自本月初為指定單位增設「陽光四重奏」優惠後，至今共沽7伙，成交價496.52萬至656.13萬元，套現逾4,000萬元。項目昨修訂價單，再為兩個單位增加12%折扣，包括11樓Q室，屬實用面積454方呎兩房戶，最新折實價636.82萬元，折實呎價約14,027元。兩伙安排周日起發售。
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園增設「Super Easy360天一按付款計劃」，折扣率2%。計劃下備用一按貸款，由發展商指定財務機構提供，貸款額最高85%，年期最長30年，首24個月年利率為最優惠利率（P）減兩厘，現P為6.125厘，其後年利率P加一厘。享6%或2%提前成交回贈。
新鴻基地產(00016)等的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST昨以568.65萬元沽2A座19樓A8室兩房戶，呎價約12,525元。另外，香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，過去兩天共錄5宗終止交易。
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