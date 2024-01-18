新盤概況：滙都I售4伙 代理送獎賞

傲玟四房6250萬成交 為了配合項目銷售部署，香港置業行政總裁馬泰陽指出，由昨日起至2月25日，經該行購入滙都I指定單位的買家，即可獲贈約6萬元的雙人歐洲旅遊禮券，名額兩個。

何文田一手樓盤傲玟新近通過招標，以6,250萬元售出3座27樓A室四房戶，實用面積2,182方呎，呎價約28,643元，成交價暫屬項目最高。該盤自去年9月重售後累錄約65宗成交，總成交金額逾16.5億元。

雨後兩單位增12%折扣 星星地產的元朗雨後，自本月初為指定單位增設「陽光四重奏」優惠後，至今共沽7伙，成交價496.52萬至656.13萬元，套現逾4,000萬元。項目昨修訂價單，再為兩個單位增加12%折扣，包括11樓Q室，屬實用面積454方呎兩房戶，最新折實價636.82萬元，折實呎價約14,027元。兩伙安排周日起發售。