中環蘇豪區有全幢物業放售。區內士丹頓街9至11號全幢商住大廈，以意向價約兩億元放售，平均呎價近3.5萬元。

第一太平戴維斯獲業主委託代理放售上述項目，現為一幢7層高大廈，地盤面積約1,156方呎，總批則面積約5,742方呎，以現狀部分交吉，部分連租約出售。該項目低層地下及地下為兩邊向街地舖，一樓為兩個辦公室單位，而2至5樓為住宅，共有8伙。現時物業出租率約73%，地舖分別由酒吧及扒房承租，住宅部分以學生宿舍方式營運。