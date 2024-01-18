中環商住全幢嗌兩億
中環蘇豪區有全幢物業放售。區內士丹頓街9至11號全幢商住大廈，以意向價約兩億元放售，平均呎價近3.5萬元。
第一太平戴維斯獲業主委託代理放售上述項目，現為一幢7層高大廈，地盤面積約1,156方呎，總批則面積約5,742方呎，以現狀部分交吉，部分連租約出售。該項目低層地下及地下為兩邊向街地舖，一樓為兩個辦公室單位，而2至5樓為住宅，共有8伙。現時物業出租率約73%，地舖分別由酒吧及扒房承租，住宅部分以學生宿舍方式營運。
歐資企總部落戶九龍灣
該公司投資部資深董事方詠清稱，上述物業剛完成翻新工程，連現有租約出售，項目具收購重建概念，可與附近地盤合併作中環區罕有住宅地皮。
另方面，中原（工商舖）魏漣稱，九龍灣一號九龍41樓一個面積近7,000方呎寫字樓，成交呎租約26元，月租18餘萬元，新租客為歐洲國際線上零售商，有感本港經濟逐步穩定，幾經物色後，決定落戶商廈設固定辦事處作集團總部。該廈全層樓面盤源罕有，現時僅餘18樓全層招租，面積約23,235方呎，意向呎租約26元，配備寫字樓裝修和家具。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：