銀主平貨：東熹未補價250萬拍出

跌市下銀主於拍賣場平價出貨，未補價第二場居屋價格「跌到殘」，筲箕灣東熹苑兩房僅以250萬元拍出，呎價6,000元有找，均創屋苑逾9年新低。

黃開基拍賣行昨售出3項銀主物業，包括兩伙居屋，上述單位為D座低層6室，實用面積約438方呎，未補價開拍價200萬元，終搶高50萬元售出，呎價僅約5,708元。據房委會資料，項目對上售價及呎價低位，要追溯至2014年10月，當時一個同面積單位以228.8萬元易手，呎價約5,224元。

龍德苑低市價12%售 場內亦售出赤柱居屋龍德苑A座低層7室銀主盤，實用面積約421方呎，已補價自由市場開價360萬元，終以415萬元成交，呎價約9,857元。成交價較大型銀行網上估價約474萬元，大幅低約12.4%。

此外，盈置地產昨舉行市場首個全銀主物業網上拍賣會，當中以長沙灣泓景臺3樓單號車位反應較熱烈，推拍價95萬元，獲承價5口至115萬元，搶高20萬元或約21%，惟仍未達底價而收回。同場鰂魚涌得利大廈低層27室三房戶，實用面積約351方呎，開價240萬元，亦一度獲出價共3口，搶至250萬元後收回。而原於同日推拍的荃灣地皇廣場2樓雙號迷你舖，於拍賣前以31.3萬元售出。