產經

二手勁蝕爆不停

曦巒近月頻錄虧損買賣，蝕讓金額不斷擴大。 曦巒近月頻錄虧損買賣，蝕讓金額不斷擴大。
曦巒近月頻錄虧損買賣，蝕讓金額不斷擴大。
曦巒慘輸478萬 弦海5年蒸發35%
樓價不斷下挫，全港各區均爆出勁蝕個案，而且虧損幅度驚人。屯門半新盤弦海一房戶狂劈近五成售出，樓價不足5年蒸發約35.9%。銅鑼灣曦巒原業主持貨接近12年，仍要慘蝕約478.8萬元，成為項目蝕讓金額最大個案。
中原葉津榮表示，上述弦海高層R室，實用面積約339方呎，一房間隔，早於2022年4月以約650萬元放盤，其後多次劈價，最近減至約400萬元始獲洽購，終累減多達300萬元或約46.2%，以約350萬元沽出，呎價約10,324元。原業主於2019年4月以約546萬元一手買入單位，現沽貨帳面虧損約196萬元。
嘉峯匯拍賣貶值305萬
曦巒亦再有業主勁蝕離場，消息指，上述單位為項目高層H室，實用面積約428方呎，一房間隔，最初以約1,050萬元放售，累減約240萬元，以約810萬元易手，呎價約18,925元。原業主於2012年底以約1,288.8萬元入市，現沽貨狂輸約37.2%。
近年發售的半新盤單位，如今跌價兩、三成已屬等閒。啟德嘉峯匯1B座低層B室銀主單位，實用面積約453方呎，昨於拍賣場以750萬元易手，呎價約16,556元。不但較網上估價低約12.7%，相比2020年底原業主購入價約1,055.9萬元，更貶值約305.9萬元，差幅約29%。
峻瀅特色戶虧損164萬
供應較罕有的特色單位也難敵跌市。美聯羅定康表示，將軍澳峻瀅6座低層連平台戶，實用面積約499方呎，兩房間隔，以約548萬元成交，呎價約10,982元，單位4年多貶值約164萬元或約23%。
此外，利嘉閣周雪雯指出，粉嶺牽晴間4座高層B室兩房單位，實用面積約436方呎，成交價約533萬元，呎價約12,225元。原業主2018年以約599萬元入市，現帳面虧損約66萬元，跌幅約11%。
樓價一直尋底，該行郭建民稱，沙田好運中心柏林閣低層G室，實用面積約326方呎，原則一房間隔，減價後以約355萬元成交，呎價約10,890元。而該盤做價於2015年後已升破400萬元關口，是次成交與屋苑去年底約350萬元低位相若，同樣回到2014年初價位。原業主持貨約10年帳面亦僅獲利約23萬元。
各區住宅大幅蝕讓或貶值成交個案各區住宅大幅蝕讓或貶值成交個案
各區住宅大幅蝕讓或貶值成交個案
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