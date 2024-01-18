二手勁蝕爆不停

曦巒慘輸478萬 弦海5年蒸發35% 樓價不斷下挫，全港各區均爆出勁蝕個案，而且虧損幅度驚人。屯門半新盤弦海一房戶狂劈近五成售出，樓價不足5年蒸發約35.9%。銅鑼灣曦巒原業主持貨接近12年，仍要慘蝕約478.8萬元，成為項目蝕讓金額最大個案。

中原葉津榮表示，上述弦海高層R室，實用面積約339方呎，一房間隔，早於2022年4月以約650萬元放盤，其後多次劈價，最近減至約400萬元始獲洽購，終累減多達300萬元或約46.2%，以約350萬元沽出，呎價約10,324元。原業主於2019年4月以約546萬元一手買入單位，現沽貨帳面虧損約196萬元。

嘉峯匯拍賣貶值305萬 曦巒亦再有業主勁蝕離場，消息指，上述單位為項目高層H室，實用面積約428方呎，一房間隔，最初以約1,050萬元放售，累減約240萬元，以約810萬元易手，呎價約18,925元。原業主於2012年底以約1,288.8萬元入市，現沽貨狂輸約37.2%。

近年發售的半新盤單位，如今跌價兩、三成已屬等閒。啟德嘉峯匯1B座低層B室銀主單位，實用面積約453方呎，昨於拍賣場以750萬元易手，呎價約16,556元。不但較網上估價低約12.7%，相比2020年底原業主購入價約1,055.9萬元，更貶值約305.9萬元，差幅約29%。

峻瀅特色戶虧損164萬 供應較罕有的特色單位也難敵跌市。美聯羅定康表示，將軍澳峻瀅6座低層連平台戶，實用面積約499方呎，兩房間隔，以約548萬元成交，呎價約10,982元，單位4年多貶值約164萬元或約23%。

此外，利嘉閣周雪雯指出，粉嶺牽晴間4座高層B室兩房單位，實用面積約436方呎，成交價約533萬元，呎價約12,225元。原業主2018年以約599萬元入市，現帳面虧損約66萬元，跌幅約11%。

樓價一直尋底，該行郭建民稱，沙田好運中心柏林閣低層G室，實用面積約326方呎，原則一房間隔，減價後以約355萬元成交，呎價約10,890元。而該盤做價於2015年後已升破400萬元關口，是次成交與屋苑去年底約350萬元低位相若，同樣回到2014年初價位。原業主持貨約10年帳面亦僅獲利約23萬元。

各區住宅大幅蝕讓或貶值成交個案