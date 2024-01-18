簡訊一覽

●機管局零售債券昨日開始認購，滙豐發言人指經該行認購的客戶人數與去年港府發售零售綠債的首日數字相若，反映市場對於能提供穩定收入且較穩健的投資產品有強勁需求，其中約四分之三的申請經由數碼渠道遞交，證明流動理財已日益成為客戶較喜愛的選擇。

●香港金融管理局宣布，在機構債券發行計劃下，昨舉行重開現有15年期政府債券（發行編號15GB3403）的10年期政府債券投標，總值15億元的10年期政府債券的投標申請總額達47.98億元。投標對發行額比例為3.2，平均接納價是86.51，即以年率計的收益率為3.655厘。

●消息指，Solana Mobile計劃推出第二款智慧型手機，將擁有與上一款名為Saga的手機相同的基本功能，但價格更低，硬件亦不同。Saga去年5月推出時索價每部1,000美元，最新跌至599美元，惟當市場發現Saga手機用戶可在去中心化應用程式（DApp）中申領的3,000萬枚BONK代幣市值已升至共逾900美元，近周Saga已迅即被搶購一空。