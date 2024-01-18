英上月通脹4%高過預期

英國通脹意外地回升，為10個月以來首次。英國統計局公布，在煙草和酒精類貨品價格上升較快的推動下，去年12月消費物價指數（CPI）按年升4%，高於前值和市場預期的3.9%和3.8%。同期扣除食品和能源價格的核心CPI為5.1%，與去年11月持平，但亦高於市場預期的4.9%。

按月比較，去年12月當地CPI升0.4%，高於預期的0.2%，也由去年11月的負0.2%掉頭回升。綜合市場分析指出，今年1月通脹或會再升，但其後會逐漸緩和，尤其4月或以後能源費用會下降及食物通脹減少，屆時可為英倫銀行今年稍後時間減息鋪路。在通脹數據公布後，英鎊升約0.3%，兌港元為9.9148，兌美元為1.2675。

歐央行：或今夏減息 歐元區上月通脹率為2.9%，高於去年11月的2.4%，但由2022年同期的9.2%回落。歐洲央行行長拉加德表示，歐央行可能會在今年夏天減息，惟她同時補充仍要依賴數據，因經濟仍然存在一定程度的不確定性。歐元昨日微跌約0.03%，報1.0871美元，兌港元在8.5算。