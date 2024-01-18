紅海危機倘致斷供 雪佛龍估油價急升

美國石油巨頭雪佛龍行政總裁Michael Wirth對外媒表示，紅海危機對石油流動性構成嚴重風險，如果緊張局勢導致中東供應嚴重中斷，油價可能會急速上升。

Wirth指出，對於美國原油價格低於73美元的水平感驚訝，主因當中風險非常實在。他又稱，公司與美國海軍第5艦隊密切合作，確保在中東地區的原油運輸工作安全。

施羅德預期闖120美元 環球投資管理公司施羅德則表示，中東地緣政治緊張局勢持續升溫，已影響環球供應鏈。由於胡塞武裝組織襲擊需要途經紅海前往蘇彝士運河及環球主要經濟體的船隻，因此主要航運公司表示，貨物交付期將會出現嚴重延誤。不過，由於目前環球經濟環境至少有3方面的不同之處，包括現時市場需求疲弱、消費模式已經回復均衡，以及環球經濟供應面亦明顯改善，故該行認為紅海問題不太可能導致通脹大幅上升。

反而，與環球通脹相關的一項更為緊迫的風險，是中東緊張局勢是否開始影響大宗商品供應。該行預期，一旦中東緊張局勢加劇，將導致油價大升至每桶120美元。昨日紐約期油及布蘭特期油價格皆偏軟，同跌逾2%。