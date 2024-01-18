杜拜私募基金擬落戶香港 麥樸思助陣

有「新興市場之父」之稱的富蘭克林鄧普頓投資前執行主席麥樸思（Mark Mobius）加入杜拜私募股權投資Shatranj Capital Partners，擔任高級顧問，專門投資中東地區的消費品市場。

睇好中東北非經濟 與此同時，該私募基金亦宣布委任郭子中（William Kwok）負責策劃落戶香港或其他亞太區主要金融城市。

麥樸思稱，Shatranj Capital團隊在中東地區擁有卓越的專業知識、獨特的行業見解及對該區消費品市場品牌的高度互信。公司希望促進環境、社會及管治（ESG）文化，特別是企業治理方面，也是他在考慮投資選擇時所看重的領導團隊特質。

此外，麥樸思補充，中東北非（MENA）地區正處於長期且可持續的經濟增長期，主因當地政府有遠見的領導能力和對基礎設施作巨額投資所致，認為相關地區的社會和經濟正處於高速增長，有利全球化發展。

發掘亞太投資機會 至於曾在中國平安專責合格境外機構投資者（QFII）業務的郭子中，則是Shatranj Capital亞太區首席代表及顧問，專責建立亞太地區的投資者關係，以及發掘在亞太市場的潛在投資機會。他表示，鑑於亞洲、香港和中東之間愈趨頻繁的互動，有助基金促進3地之間合作和投資，並有更穩固的發展基礎。

另值得留意的是，該私募基金的名稱亦非常有趣，事關「Shatranj」一詞意思是指古老的波斯象棋，且源於阿拉伯地區。Shatranj Capital表示，此命名旨在激發團隊做的每一個決策及前瞻性思維。