Google兩周傳裁逾千人

再向廣告部開刀 料涉數百員工 受人工智能（AI）崛起趨勢帶動，美國大型科技企業股價蒸蒸日上，行業亦正值用人之時，不少公司都高薪搶人才。然而，有公司卻因經營不善而錯失機遇，甚至要在如此景氣下逆市「縮皮」炒人。2024年才剛過去約兩周，Alphabet旗下Google已進行兩輪裁員，而今次傳出被裁的是廣告業務部門，料涉及數百人。根據外媒估算，Google今年短時間內已裁過千人。

去年1月，Google已宣布大舉裁員1.2萬人，成為自新冠疫情爆發以來全球科技公司最大規模的裁員消息。此後Google繼續低調炒人，繼上周裁減語音助手、硬件等多個業務部門人手後，最新消息指，Google已開始對廣告團隊開刀，並重點針對面向大型企業客戶的廣告銷售團隊。

AI答錯問題淪笑柄 作為裁員的背景，Google在AI方面的競爭力被微軟等對手比下去，其AI語音模型Bard更於發布之初因在宣傳影片答錯問題而自曝其醜，淪為笑柄。冰封三尺，絕非一日之寒，Google長期待薄員工，以及惡毒的職場文化，使其難以與同業競爭，即使該公司是最早投入AI領域的先行者。

Google經常有意誘導外界以為其員工福利「豐富」，因此有不少職場新人、畢業生被其刻意塑造的「打工天堂」假象所蒙蔽。若與同行相比，Google的職場環境不但工作壓力大，經常在無預警、無理由下大規模裁員，更臭名昭著是其外判員工制度，創造了由公司主導的職場歧視風氣。

外判制度掀職場歧視 為了節省成本，Google聘用大量外判員工，他們有不少做着與正式員工相同的工作，在同一個辦公地點上班，對外亦要宣稱自己是Google員工，但卻沒有正式員工福利，對於公司營運沒表達意見的權利，甚至稍有抱怨都會被無情解僱。

2021年，在南卡羅萊納州Google數據中心工作的外判員工，因在會議上抱怨公司的假期工資政策，遭其名義上的僱主（外判商）Modis解僱，理由是他的行為「不符合Google風格（Ungoogley）」。事件最終鬧到國家勞動關係委員會（NLRB），雙方達成和解。外判商Modis需賠償該員工的工資損失，在工作場合內公開聲明撤回解僱決定（儘管該員工決定放棄其職位），並保證僱員不會因討論薪酬待遇、工作時間、工作環境而受懲處。

從上述事件不難看出，所謂的「Google風格」是怎樣的惡劣風氣。受僱於外判公司的人就相當於Google的「影子員工」，不僅待遇較差、在職場上受欺壓及歧視，甚至人身安全都得不到重視。舉例而言，在2018年Google的影片網站YouTube位於加州的總部發生嚴重的槍擊案，當時公司亦選擇只對正式員工發警示通知（其後公司辯解稱這種做法是「疏忽」），並且不讓外判員工參與翌日的安全會議。

此外，過去有外判員工遭性騷擾，而受害人更反過來被解僱，同時被禁止繼續為Google工作。據2019年報道，有Google經理借職權屢次性騷擾外判員工，遭拒絕後更迫使外判商將受害人解僱。雖然該名經理最終遭解僱，但作為和解協議的一部分，受害人也永久失去工作機會。

今年以來美國科技企業裁員事件