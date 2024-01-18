溫州鞋廠老闆憂資金鏈斷不接單

中國經濟景氣冷暖，民企的經營狀況是其中一項重要指標。有「中國鞋都」之稱的浙江省溫州市多年靠賣鞋起家致富，但有鞋廠老闆感嘆過得「生不如死」。內媒引述溫州鞋廠業者直言，往年這個時候，工廠都是最忙的，「就像拿着麻袋往裏面裝錢一樣」，但今年情況不同，這不是因為沒有訂單，而是很多工廠不敢接單。

無力應付工資貨款廠租 業者解釋，很多公司的訂單乃3個月、甚至半年後結帳，導致現在生產鞋子，在新年之前無法拿錢，也意味着不夠資金來應付工人工資、供應商貨款、廠房房租及水電費等開支，直言行情太差，怕客戶「跑路」，就連小訂單也不敢接。

不過，有官媒引述主營鞋業進出口的溫州中盈進出口有限公司管理層表示，新一年已接到800萬美元的鞋品外貿訂單，對今年海外業務充滿信心。

為了助力企業更好地開拓國際市場，溫州在月初才舉辦了今年浙江省首個商務團「出海」增訂單行動，帶隊赴香港由香港貿易發展局主辦的玩具展參展。該市商務局相關負責人交代，今年溫州市初定55個展會納入市級境內外重點國際展會目錄、75個展會納入重點國際展會指導性展會目錄，以上展會涵蓋鞋革、服裝、眼鏡等23個行業，且新增醫療、服務貿易等9個行業；共有境外展會95個，佔總展會數70%以上。