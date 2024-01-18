大新去年中小企新做貸款倍增

高息陰霾影響借貸意欲，大新銀行總經理兼商業銀行及個人理財業務拓展部主管謝永富表示，受惠通關因素，以及該行簡化貸款申請及審批流程，去年來自中小企客戶的新做貸款按年上升超過一倍；又指中小企新客數目按年升接近一倍創新高，當中超過五成從事商貿、物流及資訊科技領域。

他透露，該行328營商理財中心旗艦店將於本季開幕，特設專屬櫃位，以及舉辦數碼轉型工作坊，以促進行業交流；早前透過與數據平台合作支援餐飲業界的貸款工作，未來將研究部署電商企業市場。

私貸業務錄單位數漲幅 私人貸款業務方面，該行總經理及零售銀行處副主管鄧子健指，去年整體私人貸款業務按年有單位數增長，經數碼渠道申請宗數按年增25%；稅貸申請宗數與去年相若，但平均金額上升到20萬至40萬元，獲批實際年利率約4至5厘，按年增1.5至兩厘。不過，受累本港樓市成交淡靜，料上半年按揭業務仍會偏向淡靜，強調不傾向透過提升現金回贈方式來吸客，令成本增加；對今年整體貸款增長審慎樂觀。

近期港銀定存回落，該行零售銀行處銀行產品部主管文浩霖指，今年美國利率仍存不確定性，但預期息口定必低過去年，將保持定存的競爭力，並適時推出快閃優惠，以存款業務維持穩定增長。

信用卡人幣簽帳升50% 通關後港人熱衷北上旅遊，該行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼稱，去年使用人民幣簽帳的金額按年升50%，反映港人北上消費有所增加，今年首兩周相關數字仍有上升趨勢，坦言去年受惠低基數效應，冀今年仍有雙位數增長。她指，海外簽帳僅佔全部信用卡簽帳的20%，去年連信用卡簽帳額及交易量均按年錄得雙位數增長。