華上月零售升7.4%遜預期

昨日揭盅的去年12月中國工業及消費數據均喜中帶憂。全月規模以上工業增加值按年增6.8%，創逾兩年最快增速，但單計去年第四季規模以上工業產能利用率僅錄75.9%。另全年社會消費品零售總額創下47.14萬億元（人民幣‧下同）新高，但上月增速為3個月低位，按年升幅回落至7.4%，更低過市場預期的8%，反映全年居民人均可支配收入按年名義增長6.3%即使跑贏了經濟增長，但內需不足的困擾仍顯而易見。

人均可支配收入漲6% 在2022年低基數效應帶動下，去年消費品零售總額按年升7.2%，亦高於全年規模以上工業增加值的4.6%累計增幅。國家統計局局長康義昨指，2023年最終消費支出、資本形成總額、貨物及服務淨出口分別推動經濟增長4.3個百分點、升1.5個百分點及減少0.6個百分點，最終消費支出較2022年提高3.1個百分點，對經濟增長的貢獻率則分別為82.5%、28.9%及減少11.4%，最終消費支出較2022年提高43.1個百分點，足見消費重新成為經濟增長的主動力；更表明去年內需包括固定資產投資規模，對經濟增長的貢獻率達到111.4%，比2022年足足提高25.3個百分點，成為內地大循環的主體作用正在增強。

特別是服務消費回暖，其中餐飲收入去年按年增20.4%，但商品零售額僅升5.8%。去年居民人均收支方面，全國居民人均可支配收入若扣除價格因素按年實際增長6.1%至3.92萬元，全國居民人均消費支出則升9%至2.67萬元，意味全年人均荷包實際「落袋」僅約1.2萬元。不過，當局認為，人民生活水平提升、收入穩定增長，目前內地正處於居民消費結構快速升級的時期，對2024年消費走勢保持樂觀。

摩根資產管理環球市場策略師朱超平就提醒，內地家庭和私人企業信心依然疲軟，增強財政刺激對於穩增長和市場信心至關重要。