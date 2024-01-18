內地去年GDP增5.2%

中國超額完成疫後首年經濟增長「保五」目標，2023年國內生產總值（GDP）達126.05萬億元人民幣，按年增5.2%，增速比2022年加快，更勝官方訂下的5%左右目標；加上時隔半年後經調整的青年失業率曝光，不包括在校生的16至24歲最新失業率錄14.9%，遠低於去年6月的16至24歲失業率21.3%紀錄，難怪國家統計局局長康義預判2024年內地經濟將持續回升向好。惟分析憂慮去年內地名義GDP增長放緩，復甦勢頭仍面臨諸多挑戰下，今年實際經濟增速恐回落至「4字頭」。

國統局料今年物價上漲 一如內地高官隔晚透露的重磅數據，去年內地經濟交出分量十足的成績表，康義昨形容，內地在主要經濟體中名列前茅，全年對世界經濟增長貢獻率可望超過30%，是世界增長最大引擎。但他坦言，展望今年內地有效需求不足、部分產業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患多，推動內地經濟進一步回升還要克服困難。去年第四季內地GDP按年增5.2%，好過第三季的4.9%，惟略低過市場預期的5.3%，按季增幅亦由第三季的1.5%減至1%。

野村中國首席經濟學家陸挺認為，2023年內地名義經濟增長由4.8%放緩至4.6%，意味GDP平減指數為負0.5%，表明總體物價受壓，與持續低迷的居民消費價格指數（CPI），和跌足一年的工業生產者出廠價格指數（PPI）一致。花旗亦指，物價通縮對信心復甦來說並非好兆頭。

不過，康義強調，近月CPI下降主要是結構性及階段性的，中經會已提出着力擴大內需，料2024年CPI會溫和上漲。

發布經調整青年失業率 備受關注的勞動力調查制度完善工作亦告完成，分年齡組別青年失業率進行兩方面調整，分別是16至24歲勞動失業率不計在校生，及增發不計在校生的25至29歲勞動失業率，主因在校生佔16至24歲城鎮人口比例六成多、約近6,200萬人，經調整可為更精準監測畢業青年就業狀況，制訂更有效的就業政策，今後將按月發布數據；惟上月整體城鎮調查失業率按月升0.1個百分點至5.1%。

對於上月經濟數據，不少投行非一面倒受落，高盛直言數據屬好壞參半，野村續指，當局似乎不願推出更有力的刺激措施來穩經濟，故料當前經濟下滑延續至今年春季，亦維持今年GDP增長預測在4%。花旗則指，現時政策和信心等還在角力，該行續預期官方將訂下今年「5%左右」的增長目標，並試圖透過財政政策實現投資推動的增長。在政策有效實施前，該行估全年GDP增4.6%。

疫後中國經濟增速回升